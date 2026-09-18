Nach der Brandstiftung an der Wuppertaler Synagoge haben die Ermittler Hinweise auf Antisemitismus als Tatmotiv. Darauf deute neben dem Tatort selbst auch eine Äußerung des Verdächtigen am Tatort hin, sagte ein Sprecher der Wuppertaler Staatsanwaltschaft. Die Wohnung des 37-jährigen Afghanen war noch am Donnerstag durchsucht worden. Dabei sei ein Mobiltelefon entdeckt worden, dessen Auswertung noch andauere. Der Brand war auf einer Treppe an einem Nebeneingang der Bergischen Synagoge in Wuppertal gelegt worden. „Das Feuer konnte sehr schnell gelöscht werden von den Angehörigen der Synagoge“, hatte ein Polizeisprecher berichtet. Verletzt worden sei niemand. Der Sachschaden sei gering. Der Verdächtige habe eine Vorstrafe wegen der Bedrohung einer Nachbarin, sagte der Staatsanwalt. . Er konnte noch in Tatortnähe festgenommen werden. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hatte die Tat als Brandanschlag bezeichnet. „Erneut ist es in der Zeit der jüdischen hohen Feiertage zu einem Anschlag auf eine Synagoge gekommen“, erklärte Zentralratspräsident Josef Schuster.