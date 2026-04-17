Die Kulisse für den Countdown ist angemessen bombastisch. Auf der Bühne unter einem strahlend weißen Riesenpavillon am Stadtrand von Neuss stehen in Reih, Glied und Uniform Schützenbrüder, auf den Schultern imposante Trinkhörner mit noch imposanteren Blumentürmen obendrauf. Es sind die im Neusser Schützenwesen traditionellen „Hönesse“, erklärt der für diesen Anlass ausgeliehene RTL-Moderator Wolfram Kons allen Auswärtigen.
CDU-Ministerpräsident in NRWOlympia soll Hendrik Wüst aus der Krise helfen
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Eine Ministerin muss zurücktreten, eine zweite ist mit Mobbing-Vorwürfen konfrontiert, dazu kommt eine verbockte Kita-Reform: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst erlebt schwierige Wochen – und steht jetzt vor einem Schicksalstag.
Von Christoph Koopmann, Neuss/Düsseldorf
Baden-Württemberg:Reißt euch zusammen
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