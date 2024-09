Wüst hat das dann in einer Pressekonferenz am Abend offiziell bestätigt. Er habe den Landesvorstand gebeten, Merz als Kanzlerkandidaten zu unterstützen: „Dafür gab es großen Zuspruch“, so Wüst.

In den vergangenen Wochen hatte auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder begonnen, sich als Kanzlerkandidat ins Spiel zu bringen. In der CDU wird betont, dass der CSU-Chef nach den Erfahrungen 2021 keine Chance auf eine Unterstützung der großen Schwesterpartei habe.