Von Christian Wernicke, Düsseldorf

Vor aller Welt so zu tun, als ginge sie dieser ganze Zank nichts an - das verlangt volle Konzentration. Hendrik Wüst und Mona Neubaur, schwarzer Ministerpräsident und grüne Vize-MP von Nordrhein-Westfalen, geben sich an diesem Mittwochvormittag alle nur erdenkliche Mühe, von der Regierungsbank so gleichgültig wie möglich hinabzublicken in den Plenarsaal des Düsseldorfer Landtags. Es ist Haushaltsdebatte, der angeblich königlichste Moment eines jeden Parlaments. Da haben sich beide vorgenommen, höchst alert ihr Desinteresse zu simulieren.

Zumal jetzt, da vier, respektive sechs Meter links von ihnen Thomas Kutschaty ans Mikrofon tritt, der SPD-Fraktionschef. Wüst und Neubaur suchen prompt nach Ablenkung. Der Regierungschef greift nach der schwarzen Aktenmappe vor ihm, woraus er irgendein Blatt Papier zieht, das er die nächsten fünf Minuten studieren wird. Neubaur wiederum starrt gebannt auf ihr Handy - jede noch so unwichtige Nachricht auf ihrem Smartphone soll ihr jetzt wichtiger sein als die lästige Philippika des Oppositionsführers.

Denn der schlägt an diesem Morgen besonders heftig zu. Nordrhein-Westfalens Koalition aus CDU und Grünen, so schimpft Kutschaty, sei in Zeiten größter Not "nicht regierungsfähig". Schlimmer noch, das seit gerade mal fünf Monaten regierende schwarz-grüne Bündnis sei nunmehr "des Verfassungsbruchs überführt worden". Der Saal tobt, weil SPD und FDP donnernd klatschen, während grüne und schwarze Abgeordnete empörte Zwischenrufe skandieren. Derweil Wüst und Neubaur? Er blättert in Vorlagen, sie liest Mails.

Selbst den eigenen Finanzminister ignorieren sie angestrengt

Sicher, solche Gesten parlamentarischer Missachtung gehören zum politischen Handwerk. Die Regierung schenkt der Opposition nichts, auch keine Aufmerksamkeit. An diesem Mittwoch jedoch hebt das schwarz-grüne Regierungs-Duo von NRW diese Kunst des Weghörens auf ein höheres Niveau: Wüst und Neubaur ignorieren nicht nur angestrengt die Redner von SPD und FDP - sondern sogar ihren eigenen Finanzminister.

Marcus Optendrenk heißt der Mann, der seit Ende Juni die Kassen im Westen hütet. Der NRW-Finanzminister ist kein Freund großer Worte. Aber der 53-jährige CDU-Politiker gilt als solider Finanzfachmann, als ehrlicher Haushalter. Und genau deshalb mag niemand in Düsseldorf so recht glauben, dass es ausgerechnet dieser biedere Doktor der Geschichtswissenschaft und langjährige Angestellte der Finanzbürokratie war, der sich jene überaus kreative Geldbeschaffung zur Finanzierung der NRW-Regierungsgeschäfte ausgedacht haben soll, die an diesem Mittwoch Wüst und Neubaur um die Ohren fliegt.

Gleich zu Beginn der Debatte hatte Optendrenk gesprochen. Der Minister legte da schon seinen zweiten Plan vor, um NRW - das alte Industrieland - durch seine Energie- und Wirtschaftskrise zu führen. Die erste Idee war ja krachend gescheitert: Das Vorhaben, einfach mal mehr als vier Milliarden Euro Kredit für angebliche Corona-Hilfsmaßnahmen aufzunehmen und diese dann eilig umzuwidmen zu Haushaltsmitteln gegen die Kriegskrise, hatte der Landesrechnungshof brachial als "verfassungswidrig" gegeißelt und gestoppt.

Eine politische Blamage - und zwar eine so heftige, dass sich Wüsts Vertraute seither arg mühten, Spuren für eine Verwicklung des Regierungschefs zu verwischen. Sie hätte im Kern Wüsts Selbstdarstellung als Landesvater beschädigt, der gern Orden verleiht oder Bäume pflanzt - und ansonsten über den Untiefen der Alltagspolitik schwebt.

Und so kam es, dass der getreue Optendrenk sich am Mittwoch im trauerschwarzen Anzug am Rednerpult redlich plagte, den Regierungsplan für ein "Sondervermögen" mit fünf Milliarden neuen Schulden für allerlei Landeshilfen auszubreiten. Er übernahm die Verantwortung, auch dafür, dass die Regierung für die Neuverschuldung eine "Notsituation" ausrufen muss, um auf diese Weise die Schuldenbremse in NRW zu lockern. Genau da erlebte der Düsseldorfer Landtag den ersten exekutiven Akt vorgetäuschter Gleichgültigkeit: Wüst und Neubaur tuschelten so demonstrativ miteinander, als verbinde sie in diesen Minuten viel mehr als nur eine politische Koalition.

Detailansicht öffnen Sie sei "nicht regierungsfähig" wirft er der Landesregierung vor: Thomas Kutschaty (SPD), Oppositionsführer in Nordrhein-Westfalen. (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Optendrenk ließ sich's gefallen - und musste danach das Mitleid der Opposition ertragen. Der ehrenwerte "Herr Doktor Optendrenk", so hob SPD-Chef Kutschaty an, habe "wahrscheinlich mit schlechtem Gewissen und wahrscheinlich auf Anweisung des Ministerpräsidenten" gehandelt - "aber Sie haben es trotzdem getan!"

Mit Bedauern in der Stimme schob der Sozialdemokrat noch nach, der Finanzminister sei zu den "Buchungstricks vom Ministerpräsidenten gedrängt worden". Auch FDP-Fraktionschef Henning Höne, bis Mai noch Koalitionspartner von Wüsts CDU, schlug heftig zu: Versuchte "politische Geldwäsche" sei das gewesen, was die Regierung da versucht habe. Wüst verzog derweil keine Miene. Und las Akten.