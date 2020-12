Von Joachim Käppner

Es gibt Fragen von nur scheinbar geringfügiger Natur, die mitten im Weihnachtsfest eine überraschende Sprengkraft entwickeln können. Ach, was heißt können: Sie werden sie entwickeln, unabwendbar, unausweichlich, schicksalhaft. Das Fondue mit Fett oder Brühe? Opa Karl-Heinz wird auf Fett bestehen, weil das immer so war und weil bewährte Dinge heute geringgeschätzt werden aus modischen Launen, die zu akzeptieren er nicht bereit ist. Tante Anita wird das nicht leicht nehmen, denn sie hat sich mit der bösen Wirkung der Fette befasst und wird ihrer Familie nun ein weiteres Mal aufs Ausführlichste während des Weihnachtsmahls darüber referieren. Dieses wiederum ist ohnehin von Hader und Zank bedroht, da Onkel Knud und Enkelin Anita ihrerseits das Fondue in Gänze als präveganen Sündenfall und als Herabsetzung der eigenen Ernährungsweise betrachten und dies auch kundtun, während sie die mitgebrachten Tofu-Klöpse verspeisen. Immer vorausgesetzt im Jahr des Virus, leider, dass die Familie die Feiertage gemeinsam verbringen kann.

Nicht minder problematisch kann sich, nein wird sich die Debatte entwickeln, welcher Weihnachtsfilm über die Feiertage gemeinsam zu betrachten sei. Die nostalgische Fraktion dürfte auf die Kästner-Verfilmung "Drei Männer im Schnee" setzen, eine in ihrer epischen Harmlosigkeit gar nicht üble Wahl, hätte man das nicht im Vorjahr schon angesehen. Diesmal wollen jene Familienmitglieder, denen der Herr einen eher robusten Humor gab, daher auf "Schöne Bescherung" mit der Albtraumfamilie Griswold bestehen. Das ist ein amerikanischer Film von 1989, der auf Deutsch früher "Hilfe, es weihnachtet sehr" hieß und seinerzeit mit der Verheißung angekündigt wurde, ein Brüller jage den anderen, und in dem fliegende Autos, stürzende Christbäume und allerlei Explosionen für, wie man früher sagte, Kurzweil sorgen und in der Tante Bethanys hässliche Katze verschmort, als sie auf der Lichterkette herumkaut. Der Filmtitel jedenfalls legt unzweifelhaft Zeugnis ab, dass der ehrwürdige Begriff der Bescherung heute nur noch selten in der ursprünglichen Bedeutung auftaucht. Und das geschieht häufig - wie kürzlich, als Zeitungen titelten: "Schöne Bescherung - Weihnachten und Silvester im Lockdown".

Der religiöse Ursprung färbt noch immer deutlich auf den Begriff der Bescherung zu Heiligabend ab

"Herr segne, was du uns bescheret hast", das war und ist manchmal noch ein Gebet oder eine Fürbitte. Im Mittelhochdeutschen bedeutete "ez ist mir beschert" ein von Gott gegebenes Schicksal, gegen das man im Zweifel nicht aufbegehren solle. Dieser religiöse Ursprung färbt noch immer deutlich auf den Begriff der Bescherung zu Heiligabend ab, wenn nach der Weihnachtsfeier die Geschenke geöffnet wurden, endlich, wie die Kinder nach zeitraubendem Singen und dem Abspielen der Langspielplatte "Weihnachtliche Knabenchöre, begleitet von den Glocken deutscher Dome" dachten. Es verhält sich noch vielfach so, dass man den ganz Kleinen berichtet, das Christkind habe all die schönen Dinge gebracht - also eine Bescherung vom Himmel hoch herkommend. Dass dem Christkind in jüngerer Zeit mit dem Weihnachtsmann ein aggressiv auf den Markt drängender Konkurrent entstanden ist, kann hier leider nicht ausführlicher gewürdigt werden.

Jedenfalls war es schon bei Friedrich Schiller so, dass Menschen, wenn sie "das ist ja eine schöne Bescherung" sagen, eigentlich das Gegenteil meinen, nämlich, wie uns Lutz Röhrichs treffliches Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten lehrt, "im iron. Sinne eines unerwünschten Beschenktwerdens, einer unangenehmen Überraschung". Gerne hätten wir den bei Röhrich angegebenen Literaturhinweis "I. Seidel-Sloty: ,Da haben wir die Bescherung', in: revue des etudes indoeuropeennes 4 (1947), S. 27 ff." nachgeschlagen, aber dieses Virus hat uns einen Lockdown beschert, der die einschlägigen Fachbibliotheken zugesperrt lässt. Jedenfalls, Friedrich Schiller lässt, sicherlich einer Redewendung seiner Zeit folgend, die Bescherung zum Ausdruck des Sarkasmus werden, und zwar in einem seiner berühmtesten Theaterstücke, "Kabale und Liebe" von 1784. Kein Segen liegt auf der Liebe des Adelssohnes Ferdinand und der Bürgertochter Louise:

"Ferdinand: (eilt auf Louisen zu, und drückt sie stark in die Arme): ,Mein bist du, und warfen Hoell' und Himmel sich zwischen uns.'

Louise: ,Mein Tod ist gewiss - Rede weiter - Du sprachst einen schrecklichen Namen aus — dein Vater?'"

Der nämlich vereitelt das junge Glück, da er die unstandesgemäße Liaison ebenso ablehnt wie Louises Vater, der Musiker Miller, der genau in diesem Moment zu Wort kommt:

"Miller (lacht voller Bosheit): ,Gottlob! Gottlob! Da haben wir ja die Bescherung!'"

Für Trump wird es das "Last Christmas" im Weißen Haus

Spätestens von da an hatte die ehrwürdige alte Bescherung eine tückische Schwester bekommen. Wenn jemand ruft, da habe man jetzt die Bescherung, ist gemeint: Das erwartete Unheil ist jetzt eingetroffen, gerne mit dem Subtext: wie ich und kein anderer es euch von Anfang an prophezeit hatte, aber so geht es eben, wenn man nicht hören will.

Apropos: Donald Trump wird nun sein "Last Christmas" als US-Präsident verbringen, auch wenn ihm selbst das nicht ganz klar zu sein scheint und er sich gleich dem irr werdenden König Macbeth mit den letzten Getreuen vor der Wirklichkeit verschanzt. Sein ehemaliger Vertrauter und Sicherheitsberater John Bolton deutete dieser Tage im Sender CNN an, Trump könne schlicht zu einfältig sein, um die US-Verfassung zu verstehen. Wer weiß, was er noch Sinistres ausbrütet in den nächsten Tagen. Gut möglich, dass man noch nach Weihnachten wird sagen müssen: Das ist ja eine schöne Bescherung.