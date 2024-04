Von Bernd Dörries, Kairo

Der weiße Geländewagen trägt das Logo der Hilfsorganisation "World Central Kitchen" (WCK) auf dem Dach, daneben sieht man ein großes Loch. Dort ist die Rakete eingeschlagen. Um das Fahrzeug herum liegen die orangefarbenen Westen der Insassen, an der Karosserie ist Blut zu erkennen; Einschusslöcher sind unübersehbar. Sieben Mitarbeiter der Hilfsorganisation sind am Montagabend bei einem Luftangriff im Gazastreifen ums Leben gekommen, in einem Gebiet, in dem es sonst keine aktiven Kampfhandlungen gab.