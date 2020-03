The World Almanac and Book of Facts 2020. World Almanac Books, New York 2019. 1008 Seiten, 15,99 Dollar (Paperback).

Mit poetischem Scharfsinn notierte der Schriftsteller Arno Schmidt (1914 - 1979) gewohnt lakonisch: "Wer nicht liest, kennt die Welt nicht." Und wer andererseits die neueste Ausgabe des "World Almanac and Book of Facts" zur Hand nimmt, der wird auf fast tausend Seiten geradezu überwältigt von Daten zum Zeitgeschehen.

Dieses amerikanische Jahrbuch ist randvoll bestückt mit Tabellen, informativen Häppchen und natürlich mit Details zur Präsidentenwahl am 3. November.

Aufgeblättert haben wir die Edition 2020 eines meist leicht verständlich verfassten Nachschlagewerks, das jenseits des Atlantiks seit Langem ein Bestseller ist. 1868 ist der Almanach erstmals erschienen. Das jetzt vorliegende Taschenbuch liefert wieder eine Unmenge an statistischen Zahlenreihen, knapp formulierten Lexikonartikeln und aktuellen Fakten (bis November 2019). Dabei erschweren manche Zeilen allerdings die Lektüre, weil sie recht klein gedruckt sind.

Das vielfältige Spektrum reicht von der Politik, Gesellschaft, Religion, Wirtschaft und Wissenschaft bis hin zum populären Hollywood-Entertainment. Wer beispielsweise wissen will, wie sich die Trump-Regierung in Washington personell zusammensetzt oder wie viele Wähler 2016 für ihn und wie viel mehr für die demokratische Kandidatin Hillary Clinton in Kalifornien gestimmt haben, der wird (mithilfe eines umfangreichen Registers) schnell fündig.

Genauere Angaben zur problematischen Situation der Farmer im Mittleren Westen oder zur Anzahl der Gefängnisinsassen in verschiedenen US-Bundesstaaten erhält man ebenfalls; die meisten befinden sich momentan übrigens in texanischen Anstalten: nämlich 162 523 Häftlinge.

Oft werden ergänzend noch nützliche Weblinks genannt, so kann bei Bedarf selbst weiterrecherchiert werden. Gleichfalls im Internet zu finden ist die Seite Accuracyproject.org, hier werden offensichtliche Druckfehler, Zahlendreher oder falsche Informationen aus dem jeweils aktuellen "World Almanac" korrigiert.

Penible Erläuterungen zur Handhabung des Sternenbanners

Keine Frage, die meisten Auskünfte beziehen sich auf die USA. Dieses Kompaktkompendium ist - für deutsche Leser völlig ungewohnt - betont patriotisch gestimmt. Man findet zum Beispiel Kurzbiografien zu allen fünfundvierzig Präsidenten seit George Washington, penible Erläuterungen zur Handhabung des Sternenbanners und den Text der Nationalhymne "The Star-Spangled Banner".

Trotz so viel Nabelschau wird der Rest der Welt aber nicht ganz vergessen. Vor allem im alphabetisch geordneten Länderteil von Afghanistan bis Zimbabwe und im chronologischen Kapitel "World History" wird global informiert. "The World Almanac" ermöglicht also auch genug Blicke über den amerikanischen Tellerrand hinaus.