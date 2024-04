Von Arne Perras

Manchmal nennen die Singapurer ihre Heimat nur den "kleinen roten Punkt". So wie der Stadtstaat eben aussieht, wenn man sich über eine Karte von Asien beugt. Singapur ist nicht einmal so groß wie Hamburg. Doch der Stadtstaat ist ein globales Finanzzentrum und eine Drehscheibe des Welthandels; dazu ein Labor für Innovation. Und dieser kleine rote Punkt - einer der beachtlichsten Gewinner der Globalisierung - bekommt in wenigen Tagen einen neuen Premier: Er heißt Lawrence Wong, ist 51 Jahre alt und muss Singapur auf Erfolgskurs halten, trotz aller geopolitischen Stürme.