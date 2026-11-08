Was macht ein „Dude aus einem Kaff in Bayern, der keinen Bock auf Rechtsextremismus hat“? Man dreht natürlich in „einem Heizungskeller“ Videos und lädt sie auf Youtube hoch. So wie der Journalist Wolfgang Holzhauser, der seit 2021 den Kanal „Hey Wolfi“ betreibt und seither zahllose Menschen erreicht hat mit seinen Analysen über Fake News und AfD-Geschwurbel . Bei Holzhauser paart sich in den Videos oft seriöse Aufklärung mit einem ironisch-sarkastischen Ton. Nun hat er versucht, seine Erkenntnisse und seine Botschaften aus den Videos – die sehr viele Fans und sehr viele Hater haben – zwischen zwei Buchdeckel zu pressen.

Wer noch nie von Holzhauser – der etwa auch einen Webshop mit Produkten „Make Racism schäbig again“ betreibt – gehört hat, wird sich anfangs schwertun mit dem meist nicht sehr strukturierten Text und den interessanten Sprachbildern. Aber hier geht es nicht um eine weitere akademische Abhandlung über die Gefahren von Rechtsextremismus, sondern um den Erfahrungsbericht eines Mannes, der sozusagen jeden Tag für die Demokratie den Kopf hinhält, während die meisten immer noch gemütlich auf dem Sofa sitzen und arglos durch ihre Social-Media-Accounts scrollen.

Wolfgang „Hey Wolfi“ Holzhauser: Wie wir Extremisten den Stecker ziehen. Katapult Verlag, Greifswald 2026. 208 Seiten, 22 Euro. Katapult Verlag

Und beim Thema Social Media ist man auch schon mittendrin in der Lügenpropagandamaschine der reichen Rechtsextremen, nicht ohne Grund heißt das Buch „Wie wir den Extremisten den Stecker ziehen“. Holzhauser beginnt bei den Verschwörungserzählungen und kommt dann rasch zur Funktionsweise von Tiktok und Instagram, wo man kübelweise rechtsextremes Gedankengut aufgetischt bekommt. Holzhausers Analysen etwa des Portals Nius, seiner Geldgeber und Julian Reichelts sind natürlich nicht neu, aber er bringt vieles – obwohl er reichlich Studien zitiert – recht klar und überzeugend auf den Punkt. Das klingt dann an einer Stelle etwa so: Warum er keine Lust habe auf Leute, die „Menschen in Blut- und Passdeutsche“ einteilen? „Weil ich denke, wer das macht, ist a) ein Arschloch und b) ein schlechter Mensch.“

Holzhausers Buch zeigt recht eindrücklich, was man lernen kann, wenn jemand Präsenz zeigt, wenn jemand den Mund aufmacht und bei Alltagsrassismus nicht wegschaut. Und wenn sicher nicht alles auf die Lüge als Geschäftsmodell des Internets reduziert werden kann, so hat „Hey Wolfi“ doch eine klare und notwendige Botschaft: Er lacht öffentlich über die Angriffe auf seine Person. Und er empfiehlt es auch den Lesern, denn das Lachen schaffe Distanz zu Hass und Wut. Diese Distanz, so meint er, sei die beste Waffe gegen die Empörungsmaschinerie der Populisten. Jedes Lächeln, jede gute Tat, jeder positiv besetzte Raum könnte eine echte Brandmauer entstehen lassen.... Ja, klingt naiv, aber andere Methoden versprechen derzeit weniger Erfolg.