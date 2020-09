Nachruf von Nina Bovensiepen

Es war eine kleine, typische Episode am Rande. Im November 2004 war Wolfgang Clement in Thailand, mit im Tross des damaligen Wirtschafts- und Arbeitsministers etliche Journalisten und Unternehmer. Das Programm der kurzen Dienstreise war ambitioniert gestrickt: Eröffnung der Asien-Pazifik-Konferenz, Gespräche mit thailändischen Ministern, eine Grundsteinlegung, ein Besuch des Museums der Arbeit. Eine Tagesordnung von früh bis spät, und während diverse Begleiter des Ministers nach der ersten Nacht mit Hitze und Zeitumstellung kämpften, erfuhren sie beim zeitigen Frühstück, dass Clement noch in der Dunkelheit bereits joggen gewesen war.