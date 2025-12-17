Die Sonne scheint, die Luft ist eisig, und Alois Rainer ist bester Laune. „Heute ist ein guter Tag“, sagt der Landwirtschaftsminister von der CSU, „für alle Weidetierhalter in Deutschland.“ Für Deutschlands Wölfe ist es ein schlechter Tag, aber in Berlin haben die kaum noch eine Lobby, schon gar nicht hier am Bundeskanzleramt. Kurz vorher hat dort das Kabinett beschlossen, den „Wolf (Canis lupus)“ in das Jagdgesetz aufzunehmen, gleich eine Zeile unter dem Murmeltier. „Genug ist genug“, findet Rainer.