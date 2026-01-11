Zum Hauptinhalt springen

BrandenburgDieser Mann betreibt Politik nach Art eines Pottwals

Lesezeit: 2 Min.

Wieder aufgetaucht: Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) muss eine Regierungskrise bewältigen – und bleibt ruhig dabei.
Wieder aufgetaucht: Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) muss eine Regierungskrise bewältigen – und bleibt ruhig dabei. (Foto: Sebastian Kahnert/Sebastian Kahnert/dpa)

Seit zwölf Jahren regiert Dietmar Woidke sein Bundesland Brandenburg, zuletzt konnte man ihn dabei aber kaum beobachten. Das Abtauchen aber hat System, wie sich nun in der tiefen Krise seiner Regierung zeigt.

Von Meredith Haaf

Der Pottwal ist ein mächtiges Tier. Er umgibt sich gern mit seinesgleichen, und wenn er irgendwo auftaucht, beansprucht er den Raum. Der Pottwal hat eine besondere Eigenschaft: Er taucht ungewöhnlich lange und ungewöhnlich tief ab. Bis zu 120 Minuten am Stück kann er die Luft anhalten und geht dann bis zu 2000 Meter in die Tiefe, wo er auf die Jagd geht. Und damit nach Brandenburg, zu Dietmar Woidke.

Zur SZ-Startseite

Brandenburg
:Die Koalition ist zu Ende, und die Regierung? Bleibt erst mal die alte

Nach dem Bruch des Bündnisses mit dem BSW will Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Woidke jetzt erst einmal eine Minderheitsregierung führen – und mit der CDU reden. Kann das gutgehen?

Von Meredith Haaf

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite