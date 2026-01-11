Der Pottwal ist ein mächtiges Tier. Er umgibt sich gern mit seinesgleichen, und wenn er irgendwo auftaucht, beansprucht er den Raum. Der Pottwal hat eine besondere Eigenschaft: Er taucht ungewöhnlich lange und ungewöhnlich tief ab. Bis zu 120 Minuten am Stück kann er die Luft anhalten und geht dann bis zu 2000 Meter in die Tiefe, wo er auf die Jagd geht. Und damit nach Brandenburg, zu Dietmar Woidke.
BrandenburgDieser Mann betreibt Politik nach Art eines Pottwals
Lesezeit: 2 Min.
Seit zwölf Jahren regiert Dietmar Woidke sein Bundesland Brandenburg, zuletzt konnte man ihn dabei aber kaum beobachten. Das Abtauchen aber hat System, wie sich nun in der tiefen Krise seiner Regierung zeigt.
Von Meredith Haaf
