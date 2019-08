Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) will über bisher eingeschossigen Supermärkten bezahlbaren Wohnraum im Rhein-Main-Gebiet schaffen. "Deshalb habe ich die Supermarktbetreiber schon eingeladen", sagte Al-Wazir im Sommerinterview des Hessischen Rundfunks (Samstag). Er kündigte einen Supermarktgipfel am 9. September an. "Dann werden wir über die Frage reden, inwieweit man Fläche - die ja in den Städten schon da ist - noch zusätzlich nutzen kann."

Dazu habe er den Frankfurter Oberbürgermeister, Verbände und Projektentwickler eingeladen. Als Vorbild könne das "Goethe-Quartier" in Offenbach dienen. Dort entstehen gerade mehr als 300 Wohnungen über einem Lebensmittelhändler.

Gegenüber dem Hessischen Rundfunk äußerte sich der Wirtschaftsminister auch zur Windkraft-Krise. Kein einziges Windrad sei in Hessen in diesem Jahr an den Start gegangen, sagte Al-Wazir: "Wenn der Bund die Regeln nicht so macht, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien weiter gehen kann, dann kann ein Land alleine wenig erreichen." Al-Wazir hofft darauf, dass beim Krisen-Gipfel in Berlin "endlich die richtigen Entscheidungen getroffen werden".

Am Mittwoch hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) angesichts des starken Rückgangs beim Ausbau der Windkraft ein Krisentreffen angekündigt. Er werde sich nach der Sommerpause mit Vertretern der Windenergiebranche sowie Ländern zusammensetzen, um die Lage zu besprechen.