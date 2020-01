Schwerin (dpa/mv) - Geringverdiener und Hartz-IV-Bezieher werden auch in Mecklenburg-Vorpommern immer mehr aus teuren Innenstadtbereichen und lukrativen Wohnvierteln etwa in Strandnähe verdrängt. So ging innerhalb der vergangenen 15 Jahre der ohnehin geringe Anteil der von Sozialleistungen abhängigen Bewohner in Nicht-Plattenbaugebieten teilweise noch einmal um die Hälfte zurück. Das geht aus einer am Dienstag in Schwerin vorgestellten Studie zur sozialen Durchmischung in den Wohnvierteln der sechs großen Städten des Landes hervor.

Die Studie zeige, dass weitere Anstrengungen für eine Stadtbaupolitik "hin zu bunt durchmischten Wohnungsquartieren" nötig seien, betonte Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD). Deshalb prüfe die Landesregierung, wie durch geänderte Förderrichtlinien den Entmischungstendenzen entgegengewirkt werden könne.