Hannover (dpa/lni) - Die FDP hält die Mietpreisbremse in Niedersachsen für wirkungslos. In einer Anfrage an die Landesregierung wollten die Liberalen wissen, wie sich die Mieten seit 2016 entwickelt haben, als die Mietpreisbremse in 19 niedersächsischen Kommunen eingeführt wurde. Die Antwort des Bauministeriums: In allen 19 Kommunen sind die Mieten weiter gestiegen.

Die Mietpreisbremse habe daher "keine messbare Wirksamkeit", kritisierte die FDP-Wohnungspolitikerin Susanne Schütz. Sie warf der Regierung vor, Regelungen "nach dem Prinzip Hoffnung" vorzugeben.

Bauminister Olaf Lies räumte ein, dass die Mietpreisbremse kein Allheilmittel sei. Dennoch sei sie "ein wichtiges Instrument, um schlimmen Auswüchsen und Mietwucher" etwas entgegenzusetzen, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Gleichzeitig sehe ich aber auch den Bedarf, die Mietpreisbremse noch weiter zu verschärfen - denn die Preise auf dem Wohnungsmarkt werden sich in absehbarer Zeit nicht spürbar entspannen." Bei der ersten Nachbesserung vor zwei Jahren habe die FDP im Bundestag jedoch dagegen gestimmt, sagte Lies.

Die Mietpreisbremse wurde im Sommer 2015 vom Bund eingeführt und Anfang 2019 verschärft. In Niedersachsen gilt sie zunächst befristet bis Ende November 2021. Sie sieht vor, dass die Miete bei neuen Verträgen nicht mehr als zehn Prozent über der "ortsüblichen Vergleichsmiete" liegen darf. Das gilt aber nur für "Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt", die die Bundesländer festlegen. Zudem gelten mehrere Ausnahmen - bei Neubauten und Sanierungen und wenn schon die Miete des Vormieters höher als die Vergleichsmiete war.