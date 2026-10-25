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Wohnungspolitik„Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es möglich ist, selbst schwerwiegende Wohnungskrisen zu überwinden“

Lesezeit: 6 Min.

Wie schafft man bezahlbaren Wohnraum in einer Stadt wie Berlin?
Wie schafft man bezahlbaren Wohnraum in einer Stadt wie Berlin?
Collage: sted/SZ, Foto: dpa

Linke Parteien setzen auf das Thema Wohnungsnot. Der Politikwissenschaftler Alexander Reisenbichler erklärt, wie er die Vergesellschaftung in Berlin bewertet – und was Deutschland aus der Nachkriegszeit lernen kann.

Interview von Claudia Henzler

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In Berlin hat die Linke bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus voll auf das Thema bezahlbares Wohnen gesetzt. In New York wurde der linke Demokrat Zohran Mamdani mit wohnungspolitischen Forderungen zum Bürgermeister. Und auch in Spanien erhoffen sich die Sozialisten mit einem Fokus auf bezahlbares Wohnen einen Erfolg bei vorgezogenen Neuwahlen. Warum mobilisiert dieses Thema so stark? Der Politologe Alexander Reisenbichler weiß es.

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