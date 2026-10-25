Linke Parteien setzen auf das Thema Wohnungsnot. Der Politikwissenschaftler Alexander Reisenbichler erklärt, wie er die Vergesellschaftung in Berlin bewertet – und was Deutschland aus der Nachkriegszeit lernen kann.

In Berlin hat die Linke bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus voll auf das Thema bezahlbares Wohnen gesetzt. In New York wurde der linke Demokrat Zohran Mamdani mit wohnungspolitischen Forderungen zum Bürgermeister. Und auch in Spanien erhoffen sich die Sozialisten mit einem Fokus auf bezahlbares Wohnen einen Erfolg bei vorgezogenen Neuwahlen. Warum mobilisiert dieses Thema so stark? Der Politologe Alexander Reisenbichler weiß es.