Berlin (dpa/bb) - Nach längerem Hin und Her hat der Berliner Senat einen neuen Stadtentwicklungsplan Wohnen beschlossen. Der "StEP Wohnen 2030" bildet einen Rahmen für die weitere bauliche Entwicklung der Stadt und war über Monate Streitpunkt in der rot-rot-grünen Koalition. Knackpunkt war das von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) in dem Plan verankerte Ziel, bis 2030 rund 200 000 Wohnungen in der Hauptstadt zu bauen. Einigen in der SPD - nicht zuletzt Regierungschef Michael Müller - war das angesichts der wachsenden Einwohnerzahl zu wenig ambitioniert. Daher stoppte Müller die Beschlussfassung vor einigen Wochen und forderte Nachbesserungen. Nunmehr werden in einem Anhang des Plans Maßnahmen aufgelistet, um den Wohnungsbau auszuweiten und zu beschleunigen.