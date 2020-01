Berlin (dpa/bb) - Mitglieder der CDU und FDP in der Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg haben eine Strafanzeige gegen den grünen Baustadtrat Florian Schmidt eingereicht. Das teilten Timur Husein von der CDU-Fraktion sowie Marlene und Michael Heihsel von der FDP-Gruppe der BVV am Mittwoch mit. Sie sehen den Verdacht auf Urkundenfälschung, Falschbeurkundung und Urkundenunterdrückung als gegeben. "FDP und CDU akzeptieren nicht, dass ihre Rechte durch die Manipulation von Akten selbstherrlich eingeschränkt werden", heißt es in der Mitteilung. "Stadtrat Florian Schmidt muss sich für sein Handeln strafrechtlich verantworten."

Ihm wird vorgeworfen, Akten zum Vorkaufsrecht der Genossenschaft "Diese eG" für Wohnungen in der Rigaer Straße nur unvollständig zur Verfügung gestellt und das nicht kenntlich gemacht zu haben. Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg hatte am Montag formale Fehler eingeräumt, aber mitgeteilt, die Vorwürfe, es habe Akten verändert oder Bestandteile herausgenommen, seien nicht zutreffend.

Einige Akten hätten nicht gezeigt werden können, etwa weil "dringende öffentliche Interessen und schützenswerte Belange Dritter" dagegen gesprochen hätten. Florian Schmidt entschuldigte sich für Versäumnisse, die es beim Vorlegen der Akten gegeben habe.

Die Bezirksabgeordneten von CDU und FDP kritisierten, Schmidts Stellungnahme als "äußerst dürftig". Es stelle sich die Frage, welche Akten über die Unterlagen der Rigaer Straße hinaus noch manipuliert worden seien. "Strafanzeige gegen Florian Schmidt ist Quatsch", twitterte dagegen Harald Georgii, Kreisvorsitzender der SPD Friedrichshain-Kreuzberg. "Akzeptiert er das demokratische System? Wenn nicht, muss er gehen." Die SPD hatte die Vorwürfe gegen Schmidt öffentlich gemacht.