Die Zahl der offiziell erfassten Wohnungslosen in Deutschland ist innerhalb eines Jahres um 18 Prozent gestiegen. Zum Stichtag 31. Januar wurden bundesweit 439 500 Personen gezählt, die in einer Unterkunft oder Einrichtung für Wohnungslose übernachteten. 2023 waren das 372 000 und 2022 nur 178 000. Wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte, ist der Anstieg zum Teil auch auf bessere Datenmeldungen aus den Kommunen zurückzuführen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe sprach von dramatischen Zahlen, die dabei nur einen Teil des „erschreckenden Gesamtausmaßes der Wohnungsnot“ abbildeten: „Viele Haushalte können sich die steigenden Mieten einfach nicht mehr leisten.“