Der seit einem Jahr greifende „Bau-Turbo“ wirkt nach Einschätzung der Bundesregierung inzwischen. „Nach den ersten Monaten nach der Einführung steigen die Antrags- und Genehmigungszahlen kontinuierlich; insbesondere zum Frühjahr war eine deutliche Dynamik zu verzeichnen“, teilte das SPD-geführte Bauministerium am Dienstag mit. In 72 Prozent der untersuchten Kommunen seien bereits solche Anträge gestellt worden, 57 Prozent davon genehmigt.

Der sogenannte Bau-Turbo soll dem brachliegenden Wohnungsbau mit vereinfachten Genehmigungsverfahren einen Schub verleihen. Behörden und Kommunen sollen damit schneller Entscheidungen über Neubauten, aber auch über Aufstockungen und Nachverdichtungen treffen, und sie können einfacher von Bebauungsplänen abweichen. Zur Überprüfung der befristeten Maßnahme wurden laut Ministerium Rückmeldungen von 393 der insgesamt fast 11 000 Kommunen in Deutschland ausgewertet. Die Antworten waren freiwillig und sind nicht repräsentativ. Das Ministerium von Bauministerin Verena Hubertz vertritt die Ansicht, sie gäben trotzdem einen guten Überblick.

Zahlreiche Wirtschafts- und Immobilienverbände hatten die schwarz-rote Regierung am Montag abermals aufgefordert, mehr Mittel für den Wohnungsbau bereitzustellen. Geplante Kürzungen im Haushalt für 2027 wurden scharf kritisiert. Prognosen des Münchner Ifo-Instituts zufolge dürften in diesem Jahr nur 185 000 Wohnungen fertiggestellt werden – ein 15-Jahres-Tief. Zum Vergleich: 2025 waren es 206 600 Einheiten, der Bedarf liegt bei mindestens 300 000 Wohnungen pro Jahr. Die Verbände betonten, die Regierung tue zwar einiges, die Maßnahmen würden aber den Herausforderungen noch nicht gerecht.