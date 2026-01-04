Die Stadt Lahr ist vorbereitet. Worauf? Auf jene Änderung des Baugesetzbuches, die dazu beitragen soll, dass in Deutschland die Bagger rollen. So zumindest stellt sich das die Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) vor. Ihr sogenannter Bau-Turbo ist die Brechstange, mit der schnell mehr Wohnungen entstehen sollen – vor allem durch einfachere Planungs- und Genehmigungsverfahren.
WohnraumZündet der „Bau-Turbo“?
Lesezeit: 5 Min.
Schnelle Genehmigungen sollen den Wohnungsbau beleben, zumindest wenn es nach Bundesbauministerin Verena Hubertz geht. Umsetzen müssen diesen Plan aber die Städte und Gemeinden. Wie also kommt er dort an?
Von Tim Frehler, Claudia Henzler und Kerstin Vogel, Berlin/Freising/München
