Als die Polizei kam, waren viele schon weg. Verschwunden in den Straßen der Stadt, sie wussten ja, was sie erwarten würde.
FrankreichEin Sommer in Paris – ohne Notunterkünfte
Lesezeit: 3 Min.
Polizisten räumen vor dem Rathaus der französischen Hauptstadt ein Lager für Obdachlose, Asylsuchende und Zuwanderer. Doch wo sollen die Menschen hin?
Von Oliver Meiler, Paris
Flüchtlinge:Macron und Starmer handeln Migrationspakt aus
Frankreich und Großbritannien verständigen sich über den Austausch von Geflüchteten. Beide Regierungen spüren den wachsenden Druck von rechts außen.
