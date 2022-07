Die in der Koalition vereinbarten höheren Steuervorteile für Wohnungsneubau sollen erst ab 2024 gelten. Dies sieht der Entwurf des Jahressteuergesetzes des Bundesfinanzministeriums vor, den die Wohnungswirtschaft am Freitag im Grundsatz begrüßte. Dass die Anhebung der steuerlichen Abschreibung von zwei auf drei Prozent erst im übernächsten Jahr gelten soll, könnte allerdings "im kommenden Jahr zu einer weiteren Delle in der Wohnungsbaukonjunktur führen", warnte der Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB).

Im Koalitionsvertrag hatten SPD, Grüne und FDP offengelassen, wann die Regelung greifen würde.