Ein Neubaublock aus dem Jahr 2013. Seit damals ist der Bestand an Sozialwohnungen dramatisch geschrumpft. Jetzt soll eine Trendwende her.

Von Roland Preuß, Berlin

In Deutschlands Städten und Ballungsräumen fehlen Hunderttausende Wohnungen, doch es gibt Hoffnung. Als optimistischer Mensch kann man die Lage so sehen: Schon bisher haben Unternehmen, Genossenschaften und Bürger jedes Jahr gut 300 000 neue Wohnungen fertiggestellt, von diesem Jahr an sollen es sogar 400 000 sein, 100 000 davon Sozialwohnungen. Das Bundesbauministerium spendiert für günstige Wohnungen so hohe Summen wie nie zuvor, bis zum regulären Ende der Wahlperiode 2025 sollen es elf Milliarden Euro werden.