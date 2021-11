Von Roland Preuß, Berlin

Kann man in diesen Zeiten der Wohnungsnot überhaupt zu viel bauen? 400 000 neue Wohnungen pro Jahr wollen die angehenden Ampel-Koalitionäre erreichen, so haben sie es in ihrem Sondierungspapier niedergelegt. Damit aber schießen sie über das Ziel hinaus, warnt nun eine Untersuchung des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW). Das Ziel der voraussichtlich neuen Bundesregierung "ist zu hoch angesetzt" und berge die Gefahr der "Entstehung von Überkapazitäten", also dass Wohnungen gebaut werden, die später leer stehen, heißt es in der Studie, die der Süddeutschen Zeitung vorab vorliegt. Benötigt würden nur etwa 300 000 neue Wohnungen.