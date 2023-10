Zum Beginn des Wintersemesters stehen nach Angaben des Deutschen Studierendenwerks (DSW) noch Tausende Studentinnen und Studenten auf Wartelisten für einen Wohnheimplatz. In elf großen Universitätsstädten waren es zum Stichtag 10. Oktober mehr als 32 000, wie das DSW am Montag mitteilte. DSW-Generalsekretär Matthias Anbuhl kritisierte, der Mangel an bezahlbarem Wohnraum für Studierende in den Hochschulstädten sei seit Jahrzehnten ein eklatanter Missstand. Die Zahl der staatlich geförderten Studienplätze sei deutlich stärker gestiegen als die Zahl der staatlich geförderten Wohnheimplätze. Die Studierendenwerke betreiben nach Angaben ihres Verbands bundesweit rund 1700 Wohnheime mit fast 200 000 Plätzen.