Zum Hauptinhalt springen

Geplante GesetzesänderungWohngeld 2027: Wer weniger bekommt – oder in die Grundsicherung muss

Lesezeit: 4 Min.

Ende 2025 haben rund 1,3 Millionen Haushalte Wohngeld bezogen (Symbolbild).
Ende 2025 haben rund 1,3 Millionen Haushalte Wohngeld bezogen (Symbolbild).
Simon Ritzmann/Getty Images

Fast fünf Milliarden Euro geben Bund und Länder jedes Jahr für Mietzuschüsse aus. Hier will die Bundesregierung sparen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Kathrin Aldenhoff und Claudia Henzler

SZ bei Google bevorzugen

Am Donnerstag wird die Änderung des Wohngeldgesetzes zum ersten Mal auf der Tagesordnung des Bundestags stehen. Das neue Gesetz ist umstritten, die Bundesregierung macht keinen Hehl daraus, dass es ihr damit vor allem um Einsparungen im Haushalt geht. Im Jahr 2025 haben Bund und Länder zusammen knapp fünf Milliarden Euro für Wohngeld ausgegeben. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Zur SZ-Startseite

Sommer der Sozialreformen
:Wer sich in Zukunft noch eine Wohnung leisten kann

Wohnen wird immer teurer, nicht nur in den Städten. Jeder dritte Mieter sorgt sich um die Zukunft. Und Bauen? Ist kompliziert. Was kann, was will die Regierung dagegen tun? Eine Analyse.

SZ PlusVon Claudia Henzler und Tim Frehler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite