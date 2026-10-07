Fast fünf Milliarden Euro geben Bund und Länder jedes Jahr für Mietzuschüsse aus. Hier will die Bundesregierung sparen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Am Donnerstag wird die Änderung des Wohngeldgesetzes zum ersten Mal auf der Tagesordnung des Bundestags stehen. Das neue Gesetz ist umstritten, die Bundesregierung macht keinen Hehl daraus, dass es ihr damit vor allem um Einsparungen im Haushalt geht. Im Jahr 2025 haben Bund und Länder zusammen knapp fünf Milliarden Euro für Wohngeld ausgegeben. Die wichtigsten Fragen und Antworten.