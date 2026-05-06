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SozialstaatBauministerin Hubertz will beim Wohngeld sparen

Lesezeit: 2 Min.

Wohngeld steht Menschen zu, die im Pflegeheim wohnen oder nur eine sehr kleine Rente haben.
Wohngeld steht Menschen zu, die im Pflegeheim wohnen oder nur eine sehr kleine Rente haben. Maskot/mauritius images

Das Bauministerium muss mit einer Milliarde Euro weniger auskommen. Nun zeichnet sich ab, dass beim Wohngeld gekürzt wird. Wie genau, ist noch unklar.

Von Tim Frehler, Berlin

Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) muss sparen. Ihr Parteikollege, Finanzminister Lars Klingbeil, hat ihrem Haus auferlegt, im Haushalt für das Jahr 2027 eine Milliarde Euro zu sparen. Um das zu erreichen, will Hubertz beim Wohngeld ansetzen. „Wir werden unsere Einsparvorgaben durch eine Neustrukturierung des Wohngeldes erfüllen“, sagte ein Sprecher ihres Ministeriums. Man werde aber darauf achten, das Wohngeld gerecht und zielgerichtet auszugestalten. Zuerst hatte das Handelsblatt darüber berichtet.

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