Das Bauministerium muss mit einer Milliarde Euro weniger auskommen. Nun zeichnet sich ab, dass beim Wohngeld gekürzt wird. Wie genau, ist noch unklar.

Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) muss sparen. Ihr Parteikollege, Finanzminister Lars Klingbeil, hat ihrem Haus auferlegt, im Haushalt für das Jahr 2027 eine Milliarde Euro zu sparen. Um das zu erreichen, will Hubertz beim Wohngeld ansetzen. „Wir werden unsere Einsparvorgaben durch eine Neustrukturierung des Wohngeldes erfüllen“, sagte ein Sprecher ihres Ministeriums. Man werde aber darauf achten, das Wohngeld gerecht und zielgerichtet auszugestalten. Zuerst hatte das Handelsblatt darüber berichtet.