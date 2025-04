Ob Frankfurt, Berlin oder Stuttgart – die Mieten in den Großstädten steigen und steigen und steigen. Gibt es noch Mittel dagegen oder hat die Politik kapituliert?

Jan Heidtmann, Kathrin Müller-Lancé und Roland Muschel, Berlin, Frankfurt, Stuttgart

Stuttgart, Stadt der Hoffnung? Jedenfalls wird in Baden-Württembergs Metropole gerade die Zukunft des Wohnens geplant. In zwei Jahren findet hier die Internationale Bauausstellung statt, die IBA'27, und deren Chef Andreas Hofer zeigt nun in Stuttgart-Rot auf ein Baufeld mit sieben stattlichen Kränen. Ein neues Quartier soll hier entstehen, zehn Gebäude, 250 Wohneinheiten, die Dächer begrünt, im Erdgeschoss gibt es eine Kita, eine Fahrradwerkstatt und Läden. Für das Gemeinschaftsgefühl, meint Hofer.