Bauministerin „Wir brauchen mehr Frauen, die zeigen, dass das geht“ 14. September 2025, 13:57 Uhr | Lesezeit: 5 Min. |

Verena Hubertz (SPD) wurde erst 2021 zum ersten Mal in den Bundestag gewählt. (Foto: Political-Moments/Imago)

Ministerin und werdende Mutter: Verena Hubertz wird daran gemessen werden, ob Wohnen wieder günstiger wird. Seit Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft muss sie sich aber auch gegen üble Kommentare im Netz wehren.

Von Tim Frehler und Georg Ismar, Berlin

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback