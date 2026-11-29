Brandenburgs Bauminister Robert Crumbach (SPD) hat ein Maßnahmenpaket für bezahlbares Wohnen angekündigt. Brandenburg werde bestehende Mietverhältnisse besser schützen und kleinere Gemeinden dabei unterstützen, Mietspiegel aufzustellen, teilte das Ministerium mit. Viele kleinere Gemeinden hätten keinen Mietspiegel, weil ihnen dafür Zeit und Geld fehle. „Dabei helfen wir“, wird Crumbach in der Mitteilung des Ministeriums zitiert. Ein Antrag dazu liege im Landtag. Es werde außerdem geprüft, ob und wo Mieter nach einer Umwandlung in Eigentum länger vor Eigenbedarfskündigung geschützt werden müssten, hieß es. Die soziale Wohnraumförderung solle helfen, Mieten zu dämpfen. „Im Berliner Umland und in Potsdam sind die Mieten den Menschen vielerorts davongelaufen, dort schauen wir nicht länger zu“, so Crumbach. „In weiten Teilen Brandenburgs ist Wohnen noch bezahlbar. Das soll so bleiben.“