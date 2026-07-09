Deutschlands größter Wohlfahrtsverband bekommt eine neue Chefin. Katharina Ganz wird im Februar 2027 Präsidentin des Deutschen Caritasverbands, als Nachfolgerin von Eva Maria Welskop-Deffaa, die nach fast zehn Jahren als Caritas-Präsidentin in den Ruhestand geht. Ganz war bis 2025 Oberin der Oberzeller Franziskanerinnen in Zell am Main bei Würzburg. Sie ist promovierte Theologin mit zusätzlichem Abschluss in Sozialwesen und gehört seit 2025 dem Zentralkomitee deutscher Katholiken an. Der Caritasverband, die Wohlfahrtorganisation römisch-katholischen Kirche, umfasst rund 1,3 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon mehr als 500 000 Ehrenamtliche.