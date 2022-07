"Für Solidarität und Zusammenhalt jetzt!": Unter diesem Motto steht ein gemeinsamer Appell prominenter Vertreter von Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften, Kirche, Wissenschaft und Kultur. Die Unterzeichnenden des am Montag veröffentlichten Aufrufs fordern eine wirkungsvolle Entlastung einkommensarmer Haushalte. "Der Angriffskrieg auf die Ukraine, die Corona-Pandemie und weltweit gestörte Lieferketten haben Preissteigerungen vor allem für Energie und Nahrungsmittel ausgelöst, die von Menschen mit geringen bis durchschnittlichen Einkommen kaum noch zu stemmen sind", heißt es. Für viele bedeute die hohe Inflation eine existenzielle Bedrohung. Daher sei insbesondere die Solidarität derjenigen gefragt, die über große Einkommen und Vermögen verfügten, so der Appell. Zu den Erstunterzeichnenden gehören unter anderen die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurschus, Diakonie-Präsident Ulrich Lilie, der Bundesvorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Karl-Josef Laumann, die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele sowie der Vorsitzende der Tafel Deutschland, Jochen Brühl.