Politik und Sozialverbände diskutieren erneut über die Einführung eines sozialen Pflichtdienstes in Deutschland. Ein Vorstoß des SPD-Fraktionsvize im Bundestag, Dirk Wiese, wurde jedoch am Freitag von seiner eigenen Fraktion zurückgewiesen. Wiese hatte in der Rheinischen Post angekündigt, die SPD wolle nach der Sommerpause die Einführung eines sozialen Pflichtdienstes von mindestens drei Monaten angehen. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast, erklärte, es handele sich um einen persönlichen Debattenbeitrag Wieses: "Die SPD-Fraktion plant allerdings keinen Pflichtdienst." Sozialverbände äußerten sich ablehnend zu dem Vorstoß, CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann dagegen begrüßte ihn.