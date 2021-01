Von Matthias Drobinski und Annette Zoch, München

Im Gutachterstreit um die Missbrauchsaufarbeitung im Erzbistum Köln gehen die Urheber der ersten, unter Verschluss gehaltenen Studie in die Offensive: Die Münchner Anwaltskanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW) fordert eine unverzügliche Veröffentlichung ihres Gutachtens. Die Juristen bieten an, dafür die "volle und alleinige Verantwortung" zu übernehmen.

Gleichzeitig gehen sie in einer am Freitag veröffentlichten mehrseitigen Stellungnahme hart mit den Anwälten der Kirche ins Gericht. Das Gutachten des Frankfurter Richters und Strafrechts-Professors Matthias Jahn, mit dem das Erzbistum die Nichtveröffentlichung des WSW-Gutachtens begründet hatte, leidet nach Ansicht der Münchner Juristen an "methodischen und anderen schwerwiegenden Fehlern".

Pikant daran: Genau diesen Vorwurf hatte Jahn der Münchner Kanzlei gemacht. Dies diente als Begründung für den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki, das Münchner Gutachten nicht zu veröffentlichen. Es liegt bis heute in der Schublade.

In zehn Punkten legen die WSW-Anwälte in ihrer Stellungnahme ihre Kritik am Jahn-Gutachten dar. Ein zentraler Vorwurf dabei ist, dass die kirchenrechtlichen Ausführungen fehlerhaft seien. Dabei verweisen die Münchner Juristen auf den Innsbrucker Kirchenrechtsprofessor Wilhelm Rees und seinen Münsteraner Kollegen Thomas Schüller.

Die vom Erzbistum mit dem Gegengutachten beauftragten Strafrechtler dagegen seien bislang nicht "durch eine besondere kirchenrechtliche Expertise in Erscheinung getreten". Dies ist insofern entscheidend, dass es bei der Frage nach der Verantwortung von hochrangigen Klerikern bei der Behandlung von Missbrauchsfällen vielfach darum geht, ob das Kirchenrecht Verantwortlichen einen Handlungsspielraum ließ.

Auch die strafrechtliche Kompetenz von Jahn ziehen die Münchner Anwälte in Zweifel. Dabei heben sie auf eine vielfache Praxis kirchlicher Amtsträger ab, Missbrauchstäter unter der Maßgabe einer psychologischen Betreuung lediglich zu versetzen und nicht weiter zu sanktionieren.

WSW sieht darin möglicherweise den Straftatbestand der Beihilfe an einem späteren sexuellen Missbrauch erfüllt. Jahn dagegen vertrete "unter Hinweis auf einen vereinzelt gebliebenen Aufsatz die sogar strafrechtlich praktisch unhaltbare Auffassung", dass die Amtsträger mit dieser Praxis nicht vorsätzlich handelten.

Ein weiterer schwerer Vorwurf der Kanzlei WSW ist, dass die Juristen des Erzbistums Köln zu wenig die Bedürfnisse der Betroffenen in den Blick nähmen. Wenn in deren Gegengutachten kritisiert werde, dass lediglich 15 Fälle exemplarisch dargestellt werden, "übersieht es das berechtigte Interesse der von sexuellem Missbrauch Betroffenen, nicht der Gefahr einer weiteren Retraumatisierung ausgesetzt zu werden".

Zugleich habe man, so WSW, durch die Auswahl die Persönlichkeitsrechte etwaiger Täter mit untergeordneter Stellung in der Erzdiözese berücksichtigt. Eine geplante Veröffentlichung des Münchner Gutachtens wurde ausgerechnet mit Verweis auf Persönlichkeitsrechts-Probleme von der Kirche abgeblasen.

Seit der Veröffentlichung des Gegengutachtens Ende Oktober 2020 habe Matthias Jahn seine 22 Seiten mehrfach im Auftrag der Leitungsebene des Erzbistums Köln öffentlich verteidigen dürfen, schreiben die WSW-Juristen. Zuletzt bei einem Hintergrundgespräch, das platzte, weil sich Journalisten weigerten, vorher eine Verschwiegenheitserklärung zu unterzeichnen. "Bei keinem dieser Auftritte hatten wir die Möglichkeit, Stellung zur Kritik an unserem für das Erzbistum Köln erstellten Gutachten Stellung zu nehmen", so die Kanzlei WSW.

Die Münchner Anwälte bieten dem Erzbistum Köln an, das Gutachten ausschließlich auf der eigenen Homepage zu veröffentlichen, "so dass unserer Einschätzung nach jegliches Haftungsrisiko des Erzbistums von vornherein ausschied und auch heute noch ausscheidet". Kölns Nachbarbistum Aachen hatte ebenfalls WSW mit einem Gutachten beauftragt. Dieses wurde jedoch mit Einverständnis der Kirche komplett veröffentlicht - ebenfalls auf der Homepage der Münchner Anwälte.