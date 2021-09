Papst Franziskus verordnet ihm allerdings eine mehrmonatige Auszeit. Der Erzbischof von Köln steht seit einiger Zeit wegen seines Umgang mit dem Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche in der Kritik.

Von Annette Zoch

Papst Franziskus belässt den Kölner Erzbischof Kardinal Rainer Maria Woelki im Amt. Das teilte die Apostolische Nuntiatur über die Pressestelle der katholischen Deutschen Bischofskonferenz am Freitag in Bonn mit. Zuerst haben Zeit Online und die Welt berichtet. Allerdings schickt Papst Franziskus Woelki in eine mehrmonatige Auszeit, was als Rüge des Papstes gewertet werden kann. Die Deutsche Presse-Agentur berichtet zudem es werde ein Administrator für das Erzbistum eingesetzt. Am Freitagmittag will der Vatikan die Entscheidung offiziell verkünden.

Kardinal Woelki steht seit einiger Zeit für seinen Umgang mit dem Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche in der Kritik. Er hatte zunächst Ende 2018 ein Gutachten zum Umgang von Verantwortungsträgern des Erzbistums Köln mit Missbrauchsfällen in Auftrag gegeben, dieses dann aber nicht veröffentlicht. Als Gründe dafür nannte Woelki juristische Probleme und methodische Mängel. Diese Entscheidung ließ sich Woelki vom Kölner Betroffenenbeirat absegnen, der das Gutachten aber nicht kannte. Die Sprecher des Betroffenenbeirats verließen das Gremium daraufhin aus Protest. Woelkis Vorgehen löste im Erzbistum Köln eine beispiellose Vertrauenskrise aus.

In einem zweiten, von Woelki in Auftrag gegebenen und veröffentlichten Gutachten wurde der Kardinal selbst von Fehlverhalten entlastet. Dem früheren Kölner Personalverantwortlichen und Generalvikar, Stefan Heße, der heute Erzbischof von Hamburg ist, wurden elf Pflichtverletzungen zur Last gelegt. Heße bot Papst Franziskus daraufhin den Rücktritt vom Amt des Erzbischofs an, diesen Rücktritt lehnte Franziskus vergangene Woche ab. Andere Geistliche, denen in dem Gutachten Pflichtverletzungen vorgeworfen wurden, wie der Kölner Weihbischof Ansgar Puff, wurden beurlaubt. Dominikus Schwaderlapp, heute Weihbischof im Erzbistum Köln und Generalvikar unter dem früheren Kölner Kardinal Joachim Meisner, war von Woelki von seinen Aufgaben freigestellt worden.

Wegen der Vertrauenskrise hatte Papst Franziskus im Juni zwei Apostolische Visitatoren nach Köln entsandt, die die Situation im Erzbistum untersuchen und ihm berichten sollten.

Viele Katholiken für eine Abberufung Woelkis

In einer Umfrage hatten zuletzt 39 Prozent aller Befragten und 61 Prozent der befragten Katholiken auf die Frage, ob Papst Franziskus Woelki abberufen soll, mit Ja geantwortet. Die repräsentative Umfrage hatte das Meinungsforschungsinstitut INSA im Auftrag der Bild-Zeitung durchgeführt.

Die Entscheidung aus Rom fällt kurz nach der Herbstvollversammlung der deutschen katholischen Bischöfe in Fulda. Diese hatten unter anderem über den Reformprozess Synodaler Weg beraten. Ein weiteres Thema war die weitere Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs von Kindern durch katholische Priester. Erzbischof Heße hatte der Bischofskonferenz-Vorsitzende Georg Bätzing nach der Entscheidung des Papstes "alle Unterstützung" angeboten.