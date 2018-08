31. August 2018, 19:01 Uhr Wochengrafik Zehn Jahre Einbürgerungstest

Seit 2008 muss jeder, der Deutscher werden will, eine Prüfung ablegen. Aber wer muss antreten, wie viele fallen durch und was wird überhaupt gefragt?

Von Jasmin Siebert

Was wurde in der Vergangenheit schon über die doppelte Staatsbürgerschaft gestritten! Zwar trägt das Staatsangehörigkeitsgesetz noch immer die Handschrift der Union, wenn es heißt, dass ein Ausländer seine alte Staatsbürgerschaft aufgeben oder verloren haben muss, um deutscher Bürger zu werden. Doch die Ausnahmen sind so zahlreich, dass die Realität längst eine andere ist. 2017 haben von den etwa 112 000 neu Eingebürgerten 61 Prozent ihre alten Pässe behalten, 2015 lag diese Quote noch bei 54 Prozent.

Die Bundesregierung führt den Anstieg vor allem auf den Brexit zurück. Während im Jahr 2015 nur 622 Briten die deutsche Staatsangehörigkeit erworben hatten, waren es im Jahr 2017 dagegen schon 7 493 Briten.

Doch neben Bürgern aus EU-Ländern und der Schweiz, denen mehrere Pässe zugestanden werden, listet das Gesetz noch zahlreiche weitere Ausnahmen auf, in denen neu Eingebürgerte ihren alten Pass behalten dürfen: etwa wenn die Person ansonsten erhebliche wirtschaftliche oder vermögensrechtliche Nachteile hätte, etwa weil sie Besitz verlieren oder nicht erben würde. Der weitaus häufigste Fall ist, dass Länder ihre Bürger nur unter unzumutbaren Bedingungen aus der Staatsbürgerschaft entlassen oder gar kein Ausscheiden vorsehen. So kommt es, dass von den im Jahr 2017 eingebürgerten Iranern (2689), Syrern (2479), Afghanen (2400), Marokkanern (2390), Libanesen (1294), Tunesiern (1125), Nigerianern (954) und Algeriern (462) kein einziger seinen alten Pass abgegeben hat.