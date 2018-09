28. September 2018, 18:59 Uhr Wochengrafik 28 Jahre später

Trotz Fortschritten beim Aufholprozess seit der Wiedervereinigung gibt es noch deutliche Unterschiede in der Wirtschaftskraft und bei den Einkommen zwischen West- und Ostdeutschland. Zum Stand der deutschen Einheit.

Am 31. Dezember 2018 ist Deutschland länger vereint, als Mauer und Stacheldraht es getrennt haben. Mit diesem Satz beginnt der diesjährige Bericht der Bundesregierung zum Stand der deutschen Einheit. Am Mittwoch wurde er im Kabinett beschlossen und der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Fazit: "Seit der Wiedervereinigung haben sich Ost- und Westdeutschland kontinuierlich weiter aufeinander zu bewegt. Die Angleichung der Lebensverhältnisse ist insgesamt weit vorangeschritten." Allerdings liege der Osten etwa beim Lohnniveau und der Wirtschaftskraft im Vergleich zum Westen weiter zurück. Außerdem mangele es an Konzernzentralen großer Unternehmen. Noch immer sei eine deutlich geringere Exportorientierung der ostdeutschen Wirtschaft festzustellen. "Niedrigere Produktivität und fehlende Spitzengehälter treten hinzu," heißt es weiter. Der Regierungsbeauftragte für die neuen Länder, Christian Hirte, betonte aber auch, man müsse sich von der Hoffnung verabschieden, die wirtschaftliche und soziale Angleichung löse alle Probleme. Die Erfolge "rechter Spinner" im Osten des Landes und der Unmut bei den Bürgern haben laut Hirte damit zu tun, dass sich viele Menschen benachteiligt und zu wenig respektiert fühlten. Dies habe viel mit den Umbrucherfahrungen und Ungerechtigkeiten nach der Wende zu tun, sagt der Ostbeauftragte der SPD, Martin Dulig. Diese Zeit müsse aufgearbeitet werden, etwa durch eine Kommission. Es geht also um mehr als nur Strukturschwäche.