5. Oktober 2018, 18:56 Uhr Wochengrafik Die tödlichsten Erdbeben

Wenn die Welt erschüttert wird.

Von Joachim Käppner

Ein Erdbeben nahe der indonesischen Insel Sulawesi, gefolgt von einem Tsunami und einem Vulkanausbruch, hat mehr als 1400 Menschen das Leben gekostet. Das Beben hatte eine Stärke von etwa 7,7 auf der Richterskala. Diese 1935 entwickelte Skala misst das Ausmaß und die Wucht des Bebens (auch wenn der Begriff Richterskala heute wegen neuer Messverfahren eher umgangssprachlich verwendet wird). Bis 5,0 gilt es als leicht. Ab 8,0 reichen die Zerstörungen Hunderte von Kilometern weit. Alles über 10,0 wäre eine weltweite Katastrophe, wurde aber noch nie gemessen. Den Höchstwert mit 9,5 erreichte 1960 das Beben bei der südchilenischen Hafenstadt Valdivia ("Großes Chile-Beben"), die damals fast völlig zerstört wurde.

Indonesien, Schauplatz der jüngsten Katastrophe, liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring. Regelmäßig kommt es hier zu Erdbeben, Tsunamis und Vulkanausbrüchen. Am 26. Dezember 2004 hatte ein Seebeben der Stärke 9,1 vor der Nordwestküste Sumatras einen Tsunami ausgelöst, bei dem in den Anrainerstaaten des Indischen Ozeans über 230 000 Menschen ums Leben kamen. Allein in Indonesien waren damals 170 000 Tote registriert worden. Die Grafik zeigt schwere Erdbeben der Geschichte, hier gemessen in der Zahl der Toten, die sie verursachten. Im Mittelalter galten solche Naturkatastrophen oft als Strafe Gottes, Zahlenangaben sind hier mit Vorsicht zu betrachten.