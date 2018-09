21. September 2018, 18:54 Uhr Wochengrafik Die Redseligen und die Schweigsamen

Von Ronen Steinke

Das Bundesamt für Verfassungsschutz, das wegen Äußerungen seines Noch-Chefs vor Abgeordneten und zuletzt in der Bild-Zeitung ins Gerede geraten ist, war unter den drei Geheimdiensten des Bundes schon immer der gesprächigste. Seit 1961 betreibt das Amt offiziell "Öffentlichkeitsarbeit". Gegen Kommunisten brauche man "psychologische Kampfführung", so erklärte der damalige Pressereferent, Friedrich Berghoff. Durch geschickte Pressearbeit veranlasste man "ein Stakkato an Meldungen über die allgegenwärtige und umfassende kommunistische Bedrohung", wie die Historiker Constantin Goschler und Michael Wala schreiben. 1972 setzte sich der Verfassungsschutz damit in Widerspruch zum Kanzleramt: Weil der Verfassungsschutzchef mit seinen Äußerungen die sozialliberale Entspannungspolitik konterkarierte, wurde er entlassen. (Sein Dienstherr, Innenminister Hans-Dietrich Genscher, bot ihm keinen Staatssekretärsposten an.) Viel schweigsamer ist dagegen traditionell der BND. Der Auslandsgeheimdienst gibt, anders als der Verfassungsschutz, keinen jährlichen Bericht für die Öffentlichkeit heraus. Nur sehr vereinzelt teilt der BND-Chef außenpolitische Analysen der Bevölkerung mit. Ansonsten wirkt er nach innen. Vom dritten und kleinsten Geheimdienst schließlich, dem MAD, ist am wenigsten zu hören. Er blickt im Gegensatz zu den anderen beiden auf Bedenkliches und Peinliches in den Reihen des Staates selbst, nämlich in der Bundeswehr. Publicity war nie sehr gewünscht.