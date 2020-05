Von Montag, 27. April an, müssen die Menschen in ganz Deutschland beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr eine Maske tragen. Am Mittwoch wurden dann die Reisewarnungen verlängert. Die Woche im Überblick.

Von Montag, 27. April an, gilt in ganz Deutschland eine Maskenpflicht beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr. Nach und nach hatten immer mehr Bundesländer das verpflichtende Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes angeordnet. Am Dienstag, 28. April, beschließen die Kultusminister der Länder die allmähliche Rückkehr der Kinder und Jugendlichen in die Schulen. Vorrang sollen nach wie vor Schüler der Abschlussklassen haben, alle anderen sollen - je nach Bundesland - mitunter nur tage- oder wochenweise in die Schule gehen dürfen. Am 4. Mai beginnt der Unterricht für die älteren Grundschulkinder.

Am Mittwoch, 29. April, verlängert das Bundeskabinett die weltweite Reisewarnung bis mindestens 14. Juni. Ob danach Auslandsreisen möglich sein werden, ist noch unklar. Und ausgerechnet wenn niemand mehr reisen darf, kann nun der Berliner Großflughafen BER eröffnen. Die untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Dahme-Spreewald erteilt am Dienstag, 28. April, die Nutzungsfreigabe. Damit soll der Pannenflughafen am 31. Oktober, nach 14 Jahren Bauzeit in Betrieb gehen.

Am Dienstag, 28. April, einigen sich die katholischen Bischöfe als erste Institution in Deutschland auf einheitliche Standards zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs. Danach sollen die Bischöfe in ihren 27 Diözesen unabhängige, vor allem mit Fachleuten und Betroffenen besetzte Kommissionen einsetzen und diesen Akteneinsicht gewähren.

Am Mittwoch, 29. April, eröffnet die EU-Kommission ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen . Es richtet sich gegen ein Gesetz, das es Richtern untersagt, die Entscheidungskompetenz von anderen Richtern, Kammern oder Gerichten in Frage zu stellen. Das von der Corona-Pandemie schwer betroffene Spanien erringt einen wichtigen symbolischen Erfolg: Am Freitag, 1. Mai, schließt das für die Behandlung von Covid-19-Patienten eröffnete Feldkrankenhaus im Madrider Messezentrum. In Frankreich dürfen Franzosen wieder Fahrrad fahren: Das entscheidet das oberste Verwaltungsgericht am Donnerstag, 30. April.

Am Samstag, 25. April, stirbt Per Olov Enquist im Alter von 85 Jahren. Enquist gilt mit Werken wie "Der Besuch des Leibarztes" als einer der größten Schriftsteller Schwedens.