Es war kein Foul, die Besten sollen spielen, aber was eine rote Karte ist, das wusste er nicht: In einem umfangreichen Statement erläutert US-Präsident Trump, warum er wegen der Sperre für US-Stürmer Balogun beim Fifa-Präsidenten anrief.

Auf eines kann man sich bei Donald Trump verlassen: Er versucht seine Skandale nicht zu verbergen – ob es nun um einen geschenkten Jumbo-Jet, um kurzfristig umgebaute Wahlkreise oder um eine annullierte rote Karte geht. Wenn der US-Präsident seine Finger im Spiel hat, dann prahlt er auch damit. „Yeah I did. I spoke to Gianni“, sagte Trump am Montag im Oval Office des Weißen Hauses. Mit Gianni, den Trump immer wie „Johnny“ ausspricht, war selbstverständlich sein Kumpel Gianni Infantino gemeint, der Präsident des Fußballweltverbandes Fifa.