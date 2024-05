Von Sebastian Gierke und Hubert Wetzel, München/Brüssel

Zum Beispiel im Sommer 2023: Damals erklärte der russische Präsident Wladimir Putin, er lehne Friedensverhandlungen nicht grundsätzlich ab, betonte aber gleichzeitig, dass es keine Feuerpause geben könne, solange die Ukraine ihre Offensive nicht aufgebe. Ein Jahr später, seit Monaten läuft die Offensive der russischen Streitkräfte im Osten des von ihm angegriffenen Landes, redet Putin erneut von Frieden. "Es wird darüber gesprochen, dass man zu Verhandlungen zurückkehren müsste", sagt er vor wenigen Tagen bei einem Besuch in Belarus laut Interfax. Und fährt fort: "Lasst uns zu ihnen zurückkehren. Aber nicht ausgehend davon, was eine Seite will, sondern ausgehend von heutigen Realitäten, die sich am Boden entwickelt haben."