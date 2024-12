Während die halbe Welt am Sonntag rätselte, wohin Baschar al-Assad geflohen sein könnte, ob er sich womöglich in Moskau verstecken wolle, da hätte man ebendort noch eine andere Frage stellen können: Wo steckt eigentlich Wladimir Putin? Der russische Präsident blieb auffällig still nach dem Sturz des syrischen Machthabers, der immerhin sein Partner und Verbündeter gewesen war.

Die Reaktion aus Moskau fiel am Sonntagnachmittag äußert knapp aus, und sie kam aus dem Außenministerium, nicht aus dem Kreml. Assad habe Syrien verlassen, seine Präsidentschaft aufgegeben, hieß es in der schriftlichen Erklärung. Russland sei nicht an den Verhandlungen beteiligt gewesen, die dazu geführt hätten. Man stehe jedoch mit allen beteiligten Gruppen in Kontakt. Der wohl wichtigste Satz kam am Ende: Die russischen Militärstützpunkte in Syrien seien in höchster Alarmbereitschaft, stand dort. Und: „Derzeit besteht keine ernsthafte Gefahr für ihre Sicherheit.“

Putin braucht seine Reserven offenbar in der Ukraine

Jahrelang hatten russische Truppen, allen voran die russische Luftwaffe, den syrischen Herrscher unterstützt – seit Putin ihm 2015 im Bürgerkrieg zu Hilfe gekommen war. Dass Assad nun vor den islamistischen Rebellen fliehen musste, kann man auch als Schwäche seines Verbündeten betrachten. Putin braucht seine Reserven offenbar in der Ukraine.

Seine beiden Militärbasen in Syrien möchte der Kremlherrscher dennoch nicht aufgeben, in sie hat er viel Geld investiert. Tartus ist der einzige Marinestützpunkt Russlands außerhalb der ehemaligen Sowjetunion. Und für die russische Luftwaffe ist ihr Stützpunkt im syrischen Hmeimim zum wichtigen Hub für Einsätze in Afrika geworden. Von Hmeimim aus starten russische Flieger etwa nach Libyen, in den Sudan und die Zentralafrikanische Republik.

Experten vermuten daher, dass Putin sich auch mit den kommenden Machthabern in Syrien arrangieren wird. Er brauche Assad nicht, um die beiden strategisch wichtigen Militärbasen zu sichern, schreibt etwa die Nahost-Expertin Kristin Helberg auf X, „weil HTS diese nicht angreifen wird“. Alle, die Assad jetzt fallen lassen, vermutet sie, würden zu potenziellen Partnern für die Hayat Tahrir al-Scham, die Damaskus jetzt unter ihre Kontrolle gebracht haben.

Auch vor diesem Hintergrund ist es bemerkenswert, dass das Außenministerium in Moskau derzeit keine Gefahr für seine Militärbasen sieht. Womöglich waren die schmallippigen Reaktionen der letzten Tage und Wochen Kalkül, man will sich nicht hinter den Verlierer stellen, sondern mit den Gewinnern verhandeln. Wobei die Frage ist, ob Putin überhaupt hätte eingreifen können, wenn er es gewollt hätte.

Moskau hat nie öffentlich gemacht, wie viele russische Soldaten in Syrien stationiert waren. Genauso wenig veröffentlicht es die russischen Verluste in der Ukraine. Diese kann man schon dadurch erahnen, dass der Kreml derzeit mit verstärktem Druck und großen finanziellen Anreizen versucht, neue Kräfte für die Armee zu rekrutieren.

Man dürfe „das Potenzial der von Syrien an die ukrainische Front verlegten Truppen“ nicht überbewerten, schrieb Nikita Smagin allerdings bereits im vergangenen Jahr in einem Kommentar für die Carnegie-Stiftung für internationalen Frieden. Smagin ist Experte für die Politik Russlands und Irans im Nahen Osten. Er schätzte die Zahl der russischen Soldaten in Syrien auf 5000. Ein großer Teil davon ist inzwischen abgezogen worden. Wegen der Ukraine, aber auch, weil es in Syrien zwischendurch ruhiger geworden war.

Vor zehn Jahren hatte Putin in Syrien zeigen wollen, dass er sich aus seinem gewohnten Einflussgebiet hinauswagte, dass er seine Interessen auch im Nahen Osten militärisch durchsetzen würde. Zuletzt aber erschien es so, als wolle der Kreml nun vor allem Ruhe in diesem Konflikt. Er hatte auf einen Dialog zwischen Assads Regime und der Türkei gedrängt – die Türkei steht in Syrien aus russischer Perspektive auf der gegnerischen Seite. Putin ging es in Syrien nie allein um seine Militärbasen. Es ging ihm um seine Reputation als verlässlicher Partner und um Verhandlungsmasse, die er wahlweise gegenüber der Türkei, Iran und Israel einsetzen konnte.

Putin erleidet in Syrien einen Imageschaden als militärischer Verbündeter

In beiden Punkten hat er nun Einbußen gemacht. Als Schutzmacht und militärischer Verbündeter erleidet Putin in Syrien den nächsten Imageschaden, nachdem er bereits seinen Bündnispartner Armenien im Bergkarabach-Konflikt im Stich gelassen hat. Der Krieg in der Ukraine, schreibt die russische Expertin Tatjana Stanowaja auf Telegram, habe Putin nun gewissermaßen Syrien gekostet. Das erhöhe seine Unwilligkeit nur noch, Kompromisse in der Ukraine einzugehen.

In Syrien wird ihm nichts anderes übrig bleiben. Russland, Iran und die Türkei haben vor Jahren den sogenannten „Astana-Prozess“ geschaffen, um gemeinsam über die Zukunft des Landes zu verhandeln – zuletzt dieses Wochenende in Doha. Dort sagte Außenminister Sergej Lawrow am Samstag noch, Syrien dürfte nicht in die Hände einer „terroristischen Gruppe“ fallen, und meinte damit die HTS, die jetzt triumphierte.

Seit Tagen schon war schließlich absehbar, dass Assad sich womöglich nicht halten würde. Selbstverständlich stütze man ihn weiterhin, sagte Kremlsprecher Dmitrij Peskow noch Anfang Dezember. Kurz zuvor war spekuliert worden, ob Assad womöglich in Moskau sei. Seine Familie sei dort in einem Luxushotel untergekommen, hieß es in russischen Telegramkanälen. Bisher sind das Gerüchte. Am Sonntag bestätigte das Außenministerium in Moskau nur, wo Assad nicht mehr ist: in Syrien.