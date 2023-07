Der Westen will eine Erosion der Macht des russischen Präsidenten ausnutzen, der einige Demütigungen hinnehmen musste. Dessen Position in Moskau erscheint aber stabil.

Von Matthias Kolb und Frank Nienhuysen

Der Schmerz über die Entscheidung dürfte groß gewesen sein bei Wladimir Putin, und er wird sich vermutlich bald wiederholen. Wenn sich im August in Südafrika die Staatschefs der aufstrebenden Brics-Länder treffen, wird sich Russlands Präsident von Moskau aus über eine Videoleitung zuschalten lassen. Südafrika kann nun mal das Dilemma nicht lösen, dass gegen den Kremlchef ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) vorliegt. Putin muss also bei einem Gipfel, den ein befreundeter Staat ausrichtet, physisch auf Distanz bleiben. Dass sich der Radius ihres Präsidenten verengt, bekommen auch die Menschen in Russland mit. Verliert Putin daheim langsam sein Gesicht und an Gewicht?