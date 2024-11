Das Thema sorge seit Jahren für Schlagzeilen, antwortete Putin, sichtlich zufrieden, vielleicht weil seine Meinung für die Amerikaner offenbar noch zählt. Oder weil er sie auf dem großen Brics-Gipfel in Kasan vor einer Wand aus Kameras kundtun konnte: Es habe solche Kontakte nie gegeben, damals nicht, als Trump erstmals für die US-Präsidentschaft kandidierte, und heute auch nicht, sagte Putin, alles „völliger Unsinn“.

Als dann noch ein russischer Staats-TV-Reporter nachhakte, holte Putin weiter aus: Donald Trump habe kürzlich gesagt, er wolle den Konflikt in der Ukraine beenden. „Ich glaube, dass er das ernst meint“, sagte der russische Machthaber – und dass er, Putin, solche Aussagen begrüße, egal von wem sie kämen. Trump hatte bereits 2023 behauptet, er könne Putins Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden beenden. Der Konflikt sei „zu kompliziert“ um ihn an einem Tag zu lösen, konterte schon damals Putins Sprecher Dmitrij Peskow. Inzwischen hat Putin seine Bedingungen für Gespräche genannt, darunter den bedingungslosen Rückzug der ukrainischen Truppen aus den annektierten Gebieten und den endgültigen Verzicht auf einen Nato-Betritt. Putins Forderungen sind unerfüllbar, auch für Trump.

Putin verwirrt die eigenen Berater

Meistens tut der Kremlherrscher ohnehin so, als interessiere ihn die US-Wahl nur mäßig, als habe er auch keine Präferenz, was ihren Ausgang angeht. Gut möglich, dass Putin selbst nicht weiß, wen er sich als nächsten Präsidenten in Washington wünschen soll, Donald Trump oder Kamala Harris. Manchmal verwirrt er die eigenen Berater mit seinen widersprüchlichen Antworten.

Wie kürzlich im fernöstlichen Wladiwostok: Auf dem dortigen Wirtschaftsforum im September wurde Putin nach Harris gefragt, die Joe Biden als Kandidatin für die Demokraten abgelöst hatte. Er habe bereits gesagt, dass Präsident Biden sein Favorit gewesen sei, sagte Putin auf der großen Bühne, aber den habe man nun ja aus dem Rennen genommen. Wenn Biden also jetzt Harris unterstütze, dann wolle er, Putin, es genauso halten. „Sie hat ein ansteckendes Lachen“, witzelte er über Harris, das zeige doch, dass die Dinge gut für sie liefen. Zu Trump dagegen sagte er, dass kein anderer Präsident jemals so viele Sanktionen gegen Russland auf den Weg gebracht habe. Es ist eine Klage, die Putin schon öfter angestimmt hat.

Er habe einen Witz gemacht, erklärte Außenminister Sergej Lawrow später die Harris-Aussage, Putin habe einen guten Sinn für Humor. Er, Lawrow, sehe keinen Unterschied zwischen diesem und früheren US-Wahlkämpfen. In den USA herrsche ohnehin der „deep state“. Das ist die übliche Propaganda des Kreml: Egal, wer in Washington an der Macht ist, werde die angeblich „russlandfeindliche“ Politik dort fortsetzen. Putin mischt also Spott mit Enttäuschung: Die Zeiten, in denen Moskau einen klaren Favoriten im US-Wahlkampf hatte, sind vorbei.

Russland will sich „auf eine lange Konfrontation“ mit den USA vorbereiten

Vor acht Jahren war das noch ganz anders. Bis heute findet man im Internet Videos von Champagner trinkenden Duma-Abgeordneten, die 2016 auf Donald Trumps Wahlsieg anstießen und auf eine „neue amerikanische Politik“. Was hatte man sich nicht alles erträumt vom Präsidenten Trump, ein Ende der Sanktionen, die Anerkennung einer russischen Krim. Nichts davon wurde Wirklichkeit. Der größte Unterschied für den Kreml war vielleicht, dass Trump ihn weniger häufiger dazu ermahnte, sich an die Menschenrechte zu halten, als Hillary Clinton dies vermutlich als Präsidentin getan hätte.

Jetzt wird von keinem der beiden Kandidaten erwartet, dass sie die US-Beziehungen zu Putins Russland stark verändern. Man gehe davon aus, sagte Putins Sprecher Dmitrij Peskow nach dem TV-Duell zwischen Trump und Harris, dass beide „eine negative, eine unfreundliche Haltung“ gegenüber Russland vertreten. Auch der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow warnte „angesichts des überparteilichen antirussischen Konsenses“ in den USA vor Illusionen. Man solle sich „auf eine lange Konfrontation mit diesem Land vorbereiten“, zitierte ihn Anfang Oktober die russische Nachrichtenagentur Tass.

Am wichtigste dürfte es für Putin sein, wie sich das US-Wahlergebnis auf die Lage in der Ukraine auswirkt, auf westliche Waffenlieferungen und die Wahrscheinlichkeit eines schnellen ukrainischen Nato-Beitritts. Von Kamala Harris wird erwartet, dass sie die Unterstützung für die Ukraine fortsetzt. Mit ihr wäre auch die Gefahr – oder aus Putins Sicht: die Chance – auf Missstimmungen innerhalb der Nato geringer als unter Trump. Der hatte das Bündnis während seiner Präsidentschaft öffentlich infrage gestellt. Allerdings verließen die USA unter Trump auch Rüstungsabkommen, die Russland gerne erhalten hätte.

Politikwissenschaftlerin Tatjana Stanowaja zitiert häufig Quellen aus dem russischen Machtapparat. In ihrem Analyse-Newsletter beschreibt sie eine mögliche, wenn auch gewagte Interpretation von Putins undurchsichtiger Unterstützung für Harris, die dieser als deutlich weniger kompetent als Biden sehe: Putin glaube, dass Harris’ Wahl dem Westen derart schaden würde, dass ihre Präsidentschaft praktisch zur Strafe werde: „In Putins Logik gilt: Je schlimmer es dem Westen geht, desto besser ist es für Russland.“

Am vorteilhaftesten für Putin wäre wohl ein unklarer Wahlausgang, Chaos, Nachzählen und Zweifel am Ergebnis. Also alles, was das Prinzip einer liberalen Demokratie schwach und unzuverlässig aussehen lässt und Washington zudem von der Ukraine ablenkt. Dabei ist das Interesse der Russen an der US-Wahl mit deren Näherrücken nur leicht gestiegen. Eine Umfrage des staatstreuen Instituts Wziom hat ergeben, dass die meisten Menschen in Russland den amerikanischen Wahlkampf höchstens oberflächlich verfolgen. Wenn sie mitwählen dürften, würden vier von zehn Befragten für Trump stimmen. Beinahe genauso viele würden gar nicht erst teilnehmen.