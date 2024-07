Ein paar Sekunden reichen aus, Sekunden, in denen der Gefangene die Arme nach vorn rutschen lässt, seine Hände nicht hinter dem Rücken festhält. Die Wächter der Strafkolonie 6 im sibirischen Omsk suchen ständig neue Vorwände, um Wladimir Kara-Mursa zu bestrafen. Jetzt wollte er offenbar seine Mütze absetzen, auch dafür gibt es im Lager einen vorgeschriebenen Ort. Vielleicht hat er seine Hände etwas zu früh losgelassen, das behaupten jedenfalls die Wächter. Die Folge sind sechs weitere Monate in der Isolationszelle. Kein Mithäftling, kein Lagermitarbeiter darf mit dem Gefangenen sprechen. Sein einziger Kontakt sind seine Verteidiger. Und die schlagen jetzt Alarm, sorgen sich sehr um Kara-Mursas Gesundheit.

Denn dem Kreml scheint es nicht zu reichen, dass der Oppositionelle bereits härter bestraft wurde als jeder andere politische Gefangene in Russland. Seine Kritik an Wladimir Putin und dessen Krieg deutete der Kreml in Hochverrat um, das Urteil erging 2023. Ein Moskauer Gericht schickte Kara-Mursa für 25 Jahre in Lagerhaft unter besonders strengem Regime, länger noch als damals Alexej Nawalny. Nawalny ist im Februar in einem sibirischen Straflager gestorben.

Das Gift der Mordversuche hat sein Nervensystem auf Dauer geschädigt

Ähnlich wie Nawalny ging auch Kara-Mursa nicht als gesunder Mann ins Gefängnis. Auch er wurde vor seiner Haft vergiftet, in den Jahren 2015 und 2017, überlebte beide Male nur knapp. Seine Verteidiger haben nun den Antrag gestellt, ihren Mandaten aus gesundheitlichen Gründen zu entlassen. Ihre Argumente sind gut, ihre Chancen stehen dennoch schlecht.

Das Gift hat Kara-Mursas Nervensystem dauerhaft geschädigt. Noch während seiner Zeit im Moskauer Untersuchungsgefängnis diagnostizierte eine Fachärztin genau das: Polyneuropathie. Sie steht auf der Liste mit Krankheiten, die in Russland eine Haftstrafe ausschließen. Den ersten Antrag auf Haftentlassung, den seine Verteidiger im August 2023 stellten, gab die Gefängnisleitung gar nicht erst weiter. Einen Monat darauf wurde Kara-Mursa dann von Moskau nach Omsk verlegt, er war 17 Tage verschwunden, so lange dauerte der Transport. Seinen 42. Geburtstag verbrachte er in einer Zelle auf der Durchreise, irgendwo in Samara.

Mit seinen Kindern durfte er zuletzt im Dezember telefonieren

Mit dem neuen Antrag der Verteidiger muss sich nun ein Gericht in Omsk beschäftigen, eigentlich. Doch ein erster Termin wurde diese Woche bereits abgesagt, angeblich, um den Häftling zu untersuchen. Omsk liegt fast zwei Tage Zugfahrt östlich von Moskau, Kara-Mursas Verteidiger fahren die Strecke regelmäßig. Ein Anwalt aus dem Team wohnt vor Ort und besucht den Gefangenen jede Woche, wartet dafür oft stundenlang vor dem Straflager. Verteidiger stehen in Russland längst selbst unter großem Druck, sprechen oft nur anonym über die Haftbedingungen.

Die sind in Omsk deutlich prekärer als in Moskau. Kara-Mursa darf keine Pakete erhalten, keine Lebensmittel, keine Bücher, keine Zahnpasta. Er muss alles im Gefängnisshop kaufen, umgerechnet 50 bis 60 Euro stehen ihm dafür monatlich zur Verfügung. Keine zwölf Quadratmeter misst seine Zelle, seine Liege wird tagsüber an die Wand geklappt. Ihm bleibt ein Hocker ohne Lehne. Eine Stunde täglich geht er im Hof spazieren, einem würfelähnlichen Kasten mit Boden und Wänden aus Beton. Den Himmel sieht er nur durch ein Gitter. Nur 90 Minuten am Tag darf er lesen und schreiben, Briefe beantworten, sich auf kommende Prozesse vorbereiten. Mit seinen drei Kindern hat er zuletzt im Dezember telefoniert, jeweils fünf Minuten lang.

Er will freigelassen werden, weil er unschuldig ist. Nicht, weil er krank ist

Die Liste mit Vorwänden für die Isolationshaft ist lang. Einmal hat Kara-Mursa sein Kissen nicht richtig aufs Bett gelegt, zweimal einen Gefängnismitarbeiter nicht gegrüßt. Er hat die Hände nicht schnell genug hinter den Rücken genommen, als er aus der Zelle trat, um seine Matratze entgegenzunehmen, wie jeden Abend. Der Verurteilte, so steht es im Urteil der Disziplinarkommission, „gilt als hartnäckiger Straftäter“, der nicht gut auf erzieherische Maßnahmen anspreche. Er müsse von anderen Häftlingen isoliert werden. Man ahnt, dass Anweisungen aus Moskau hinter dieser Behandlungen stecken. Im Kreml ist der liberale Politiker und Journalist Kara-Mursa nicht nur als Oppositioneller verhasst. Jahrelang setzte er sich für gezielte Sanktionen gegen einzelne Vertreter in Putins System ein.

Die Schädigung seiner Nerven kann niemand rückgängig machen. Um zu verhindern, dass sie sich ausweitet, bräuchte er ärztliche Betreuung, Medikamente, Vitamine, Bewegung. Yogaübungen in seiner Zelle wurden ihm bereits untersagt. Als sein Fuß im Moskauer Untersuchungsgefängnis einmal so sehr anschwoll, dass er in keinen Schuh mehr passte, durfte er deswegen nicht in den Hof. Damals sah er einen Arzt, der trotz Protests aber nur Kara-Mursas Nieren untersuchte – ohne Ergebnis. Wenn die Polyneuropathie fortschreitet, so die Sorge, werden die Lähmungen womöglich häufiger, weitreichender. Gefährlicher. Kara-Mursa spricht selbst fast nie über seine Gesundheit. Er wolle freigelassen werden, weil er unschuldig ist, nicht weil er krank ist – so formulieren es seine Verteidiger. Sie versuchen trotzdem alles, um ihn aus dem Lager zu holen.

Wenn Kara-Mursa seine Kommentare in der Washington Post veröffentlicht, geht es fast nie um seine Haft, immer um Politik. Im Juni schrieb über seinen Status als „Ausländischer Agent“ und warum er sich nicht selbst durch dieses Label brandmarken möchte. Er wird deswegen wohl bald wieder vor Gericht gestellt. Für ihn ein Grund, aus der Zelle zu kommen. „Einzelhaft in einem Hochsicherheitsgefängnis ist nicht gerade ereignisreich“, schreibt er ganz lapidar. Mehr Klage kommt dann nicht.