Steve Witkoff„Minister für Fehlkommunikation“

Schatten-Außenminister, Amateur-Diplomat, Mann mit neun Leben: So ist Steve Witkoff beschrieben worden, seit ihn US-Präsident Donald Trump zu Beginn seiner zweiten Amtszeit zum Sondergesandten für den Nahen Osten gemacht hat. Seit Witkoff auch zur zentralen Figur der Vermittlungen im Ukrainekrieg geworden ist, ist ein Etikett hinzugekommen: Papagei russischer Propaganda.