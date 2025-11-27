Schatten-Außenminister, Amateur-Diplomat, Mann mit neun Leben: So ist Steve Witkoff beschrieben worden, seit ihn US-Präsident Donald Trump zu Beginn seiner zweiten Amtszeit zum Sondergesandten für den Nahen Osten gemacht hat. Seit Witkoff auch zur zentralen Figur der Vermittlungen im Ukrainekrieg geworden ist, ist ein Etikett hinzugekommen: Papagei russischer Propaganda.
Steve Witkoff„Minister für Fehlkommunikation“
Er kennt sich mit Immobilien aus, spielt gerne Golf – und soll im Auftrag des US-Präsidenten Kriege beenden. Aber nun hat Steve Witkoff ein Problem.
Von Charlotte Walser, Washington
Nach Bekanntwerden eines Telefonats zwischen Steve Witkoff und Juri Uschakow wächst in Washington die Kritik an der US-Regierung. Trumps Sondergesandter hatte den Kreml-Diplomaten um Vorschläge für einen gemeinsamen Plan gebeten.
