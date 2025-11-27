Zum Hauptinhalt springen

Steve Witkoff„Minister für Fehlkommunikation“

Lesezeit: 4 Min.

Trumps Sondergesandter Steve Witkoff nach einem Treffen mit Russlands Außenminister Sergej Lawrow und Putin-Berater Juri Uschakow in Saudi-Arabien im Februar 2025.
Trumps Sondergesandter Steve Witkoff nach einem Treffen mit Russlands Außenminister Sergej Lawrow und Putin-Berater Juri Uschakow in Saudi-Arabien im Februar 2025. (Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS)

Er kennt sich mit Immobilien aus, spielt gerne Golf – und soll im Auftrag des US-Präsidenten Kriege beenden. Aber nun hat Steve Witkoff ein Problem.

Von Charlotte Walser, Washington

Schatten-Außenminister, Amateur-Diplomat, Mann mit neun Leben: So ist Steve Witkoff beschrieben worden, seit ihn US-Präsident Donald Trump zu Beginn seiner zweiten Amtszeit zum Sondergesandten für den Nahen Osten gemacht hat. Seit Witkoff auch zur zentralen Figur der Vermittlungen im Ukrainekrieg geworden ist, ist ein Etikett hinzugekommen: Papagei russischer Propaganda.

Zur SZ-Startseite

US-Plan für die Ukraine
:Empörung über Witkoff-Telefonat mit Putin-Berater

Nach Bekanntwerden eines Telefonats zwischen Steve Witkoff und Juri Uschakow wächst in Washington die Kritik an der US-Regierung. Trumps Sondergesandter hatte den Kreml-Diplomaten um Vorschläge für einen gemeinsamen Plan gebeten.

SZ PlusVon Reymer Klüver

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite