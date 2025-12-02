Wie wahrscheinlich ist es, dass die Kampfhandlungen in der Ukraine tatsächlich enden? Nach den Beratungen in Miami am Wochenende und in Paris am Montag richtet sich heute der Blick nach Moskau. US-Chefunterhändler Steve Witkoff soll am Dienstag zu einem Treffen mit Präsident Wladimir Putin in die russische Hauptstadt kommen.

Nachdem der amerikanische Außenminister Marco Rubio zuletzt so klang, es teile zumindest er die europäische Sicht auf die Bedingungen für einen Frieden, ist Witkoffs Renommee als vorgeblich glaubwürdiger Unterhändler nicht nur in Kiew angekratzt. Über den „Minister für Fehlkommunikation“ hat unsere Washington-Korrespondentin Charlotte Walser ein lesenswertes Porträt geschrieben.

Doch Steve Witkoff reist nicht allein, auch Jared Kushner, der Schwiegersohn des US-Präsidenten Donald Trump, soll heute in Moskau dabei sein. Kushners Rolle in Trumps Universum ist auch deshalb so interessant, weil der 44-Jährige große Politik macht, aber eigentlich Unternehmer und Investor ist. Für den US-Präsidenten ist Kushner allerdings womöglich genau deshalb der richtige für diesen Job.

Trumps Ziel bei den Friedensbemühungen sei nicht, „für die Ukraine einen stabilen Frieden zu erreichen, ganz zu schweigen von einem moralisch gerechten“, kommentiert Hubert Wetzel, „sondern sein Ziel ist, mit Russland Geschäfte machen zu können – Öl, Gas, Seltene Erden“. Wir halten Sie heute in unserem Liveblog auf dem Laufenden.

Nicht nur weltpolitisch dürfte das ein bewegter Tag werden, auch in Berlin geht es heute nochmal um viel. Eine „sehr ehrliche Debatte“ in der CDU-Bundestagsfraktion wird erwartet, es geht einmal mehr um die Rente und um die Frage, ob es in der Union ausreichend Stimmen für das mit der SPD verabredete Rentenpaket geben wird. Die Junge Gruppe hält das Paket offiziell weiter für „nicht zustimmungsfähig“, hält sich aber eine Hintertür offen. Die Abstimmung im Bundestag soll Bundeskanzler Friedrich Merz zufolge am Freitag stattfinden. Eine paar Tage für Überzeugungsarbeit bleiben also noch.

Was heute wichtig ist

Westliche Verbündete betonen Wichtigkeit von Sicherheitsgarantien. Nach einem Treffen und Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskij betonen die Verbündeten der Ukraine ihren Rückhalt für das Land. „Kein Diktatfrieden über die Köpfe der Ukraine hinweg“, mahnt Bundeskanzler Merz. Sicherheitsgarantien könnten nicht ohne die Europäer verhandelt werden, sagte Frankreichs Präsident Macron. Heute wird US-Unterhändler Witkoff in Moskau erwartet. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Demokraten erheben schwere Vorwürfe gegen US-Verteidigungsminister Hegseth. Zwei Menschen klammern sich vor der Küste Trinidads an Wrackteile eines Schmugglerbootes – und werden umgebracht. Laut „Washington Post“ hat US-Verteidigungsminister Pete Hegseth die gezielte Tötung angeordnet. Zum Artikel (SZ Plus)

Wahrscheinlich mehr als 100 000 Kriegstote in Gaza. Laut einer Schätzung des Max-Planck-Instituts sind seit Kriegsbeginn mehr als 100 000 Menschen in Gaza getötet worden, weit mehr als bislang angenommen. Die Lebenserwartung sank um fast die Hälfte. Die Forscher sehen Parallelen zu historischen Genoziden. Zum Artikel (SZ Plus)

Aktivrente sei „nicht generationengerecht“. Teil des umstrittenen Rentenpakets ist die Aktivrente. Sie soll Menschen im Rentenalter durch einen Steuerbonus animieren, weiterzuarbeiten. Doch Selbstständige und Beamte sollen nicht profitieren. Das kritisieren sowohl der Bund der Steuerzahler als auch der Deutsche Gewerkschaftsbund. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Die Fachbriefings von SZ Dossier - mit SZ Pro-Abo

Dossier Digitalwende: Offene Punkte bei der föderalen Modernisierungsagenda Am Donnerstag wollen Bund und Länder bei der Ministerpräsidentenkonferenz die föderale Modernisierungsagenda beschließen. Ein Zwischenstand vom Wochenende zeigt, wo es noch Diskussionen gibt, zum Beispiel bei der Beschleunigung von Planungen und Genehmigungen. Auch wichtig: Die Mehrheit der Deutschen befürwortet eine Social-Media-Altersgrenze. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Die Achillesferse deutscher Rüstungsunternehmen. Die weltweite Rüstungsindustrie boomt so stark wie nie zuvor – auch europäische und deutsche Firmen. Doch dieser Erfolg legt eine gefährliche Schwachstelle offen: wachsende Abhängigkeiten von Lieferanten wie China. Deren politische Ziele aber laufen den Rüstungsfirmen zuwider. Zum Briefing