Vier von zehn Lehramtsstudierenden brechen ihr Studium laut einer aktuellen Untersuchung ab. Daher sei eine exzellente Ausbildung langfristig ein Schlüsselfaktor im Kampf gegen den massiven Lehrkräftemangel, so die am Donnerstag in Berlin veröffentlichte Analyse „Lehrkräftetrichter“ des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft. Bundesweit schrieben sich im Schnitt jedes Jahr rund 47 000 Menschen für ein Lehramtsstudium ein. Doch nur 28 000 absolvierten das Referendariat zum Abschluss ihrer Ausbildung. So gingen zu viele potenzielle Lehrkräfte verloren, die dringend gebraucht würden. Dabei gibt es laut Studie erhebliche regionale Unterschiede. Demnach ist im Osten Deutschlands der Schwund unter Lehramtsstudierenden während des Studiums höher als im Westen. Auch dort gibt es aber regional substanzielle Verluste. Besonders dramatisch sei die Lage in Berlin, wo 64 Prozent der Studierenden das Lehramtsstudium abbrächen oder in ein anderes Bundesland wechselten. In Nordrhein-Westfalen gelte dies für jeden Zweiten. In Sachsen-Anhalt sei es jeder Dritte, der zwischen Mitte und Ende des Studiums abbreche.